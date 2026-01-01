AI nástroj pro tvorbu aplikací, který mění nápady v realitu

Vytvářejte a implementujte interaktivní webové aplikace jen pomocí slov díky AI nástroji pro tvorbu aplikací bez nutnosti kódování.
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AI nástroj pro tvorbu aplikací, který mění nápady v realitu

Jak vytvořit aplikaci pomocí AI

01

Definujte myšlenku a klíčové vlastnosti

Začněte tím, že si určíte klíčový problém, který bude vaše webová aplikace řešit, a načrtnete si funkce, které bude potřebovat.
02

Popište svůj nápad, nebo si vyberte šablonu

Stačí popsat svůj nápad a sledovat, jak ho AI promění ve skutečnost – nebo si pro rychlejší start vyberte šablonu.
03

Upravujte, testujte a publikujte

Nastavte aplikaci, spusťte testy a až budete připraveni, publikujte ji online – s AI Builderem to zvládnete jedním kliknutím.
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Potřebujete nápady na webové aplikace?

Prozkoumejte reálné příklady webových aplikací, které můžete s Hostinger Horizons vyvinout – od osobních webů po podnikatelské nástroje. Vše s podporou AI a realizované pomocí jednoduchých promptů.
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CRM webová aplikace

Mějte ve svých kontaktech dokonalý pořádek. Zaznamenávejte si schůzky a důležité detaily, čímž posílíte své obchodní vztahy.Začít tvořit
Snadno sledujte výdaje na reklamu a výkon kampaní napříč platformami a mějte své celkové náklady pod kontrolou.Začít tvořit
Umožněte zákazníkům na jednom místě procházet jídelní lístky, rezervovat stoly a zadávat dietní omezení.Začít tvořit
Rychle získávejte postřehy a názory od uživatelů za účelem vylepšení vašich produktů a služeb.Začít tvořit
Vytvářejte a odesílejte profesionální, přizpůsobitelné faktury a dodejte svému podnikání profesionální vzhled.Začít tvořit
Pomozte uživatelům vytvářet poutavé životopisy, a to s pomocí interaktivního průvodce a návrhů obsahu s podporou AI.Začít tvořit
Sdílejte, organizujte a streamujte epizody podcastů na elegantní a uživatelsky přívětivé platformě.Začít tvořit

Vytvářejte rychleji, chytřeji a snadněji s Hostingerem bez kódu AI app builder

Univerzální AI nástroj pro tvorbu webových aplikací

Od kódu a designu až po obsah a SEO – nechte Hostinger AI Builder, ať se o vše postará. Připojte Stripe a integrovaný backend a spusťte skutečné, funkční webové aplikace – bez technických dovedností.

Stvořeno pro rychlost bez kompromisů

Jednoduše popište svůj nápad – Horizons jej rychle promění v realitu a připraví ke spuštění. Funguje ve více než 80 jazycích, takže můžete tvořit vlastními slovy.

Rychlé spuštění a ještě rychlejší rozvoj

Spusťte projekt na internetu jedním kliknutím. Vše potřebné – bezpečný a rychlý hosting, doménu, firemní e-mail a další funkce – máte na jednom místě. Řešení od třetích stran nejsou potřeba.

Založeno na špičkové technologii

Horizons využívá ověřené velké jazykové modely (LLM) a nejmodernější nástroje, aby poskytoval vysoce kvalitní kód, texty a design.

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Průvodce pro začátečníky

Průvodce pro začátečníky

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Vylepšete své pokyny pro AI

Vylepšete své pokyny pro AI

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Časté chyby, kterým se vyhnout

Časté chyby, kterým se vyhnout

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Často kladené otázky o AI nástroji pro tvorbu aplikací

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky o tvorbě webových aplikací.

AI nástroj pro tvorbu aplikací je nástroj, který vám umožní vytvářet aplikace nebo weby pomocí umělé inteligence bez nutnosti kódování. Stačí popsat, co chcete vytvořit, a AI za vás vygeneruje strukturu, logiku i rozhraní aplikace – tvorba aplikací je tak dostupná i pro netechnické uživatele.

Ano, nepotřebujete zkušenosti s programováním, abyste mohli vytvořit webovou aplikaci. Zatímco tradiční vývoj vyžaduje výuku jazyků jako HTML, CSS nebo JavaScript – a frameworků jako Node.js nebo Django – nástroje bez kódu a umělé inteligence jako Hostinger AI Builder vám umožní popsat svůj nápad vlastními slovy a okamžitě vytvořit funkční webovou aplikaci – bez psaní kódu.

Další informace najdete v našem průvodci jak vytvořit webovou aplikaci.

Ano. Je to ideální řešení pro startupy, podnikavce a týmy, které chtějí své nápady rychle ověřovat. Webové aplikace můžete tvořit a upravovat bez nutnosti najímat vývojáře, což usnadňuje testování MVP a včasné získávání zpětné vazby.

Náklady na vývoj webových aplikací se mohou velmi lišit. Vytváření aplikace sami může být cenově dostupné, ale vyžaduje čas a technické dovednosti, zatímco najmutí vývojového týmu může stát tisíce dolarů.

Použití platformy bez kódu, jako je Hostinger AI Builder, je přístupná a cenově dostupná možnost. Plány jsou cenově dostupné, počínaje 75,99 Kč/měs.. Umožňují vyvíjet a spouštět aplikace bez velkých počátečních investic.

Podrobný rozpis najdete v kolik stojí webová aplikace.

Od nápadu k hotové aplikaci se dostanete za pár minut. Jakmile popíšete svůj záměr, AI téměř okamžitě vytvoří plně funkční webovou aplikaci. Poté můžete ladit funkce, upravovat rozvržení a aplikaci před implementací otestovat.

Pro kódování budete potřebovat editor kódu (například Visual Studio Code), správu verzí (například GitHub) a nástroje pro nasazení. S tvůrcem aplikací bez kódu, jako je Hostinger AI Builder, potřebujete pouze jednu platformu – zvládne vytváření aplikací, hostování a nasazení v jednom bezproblémovém toku.

Můžete vytvářet širokou škálu webových aplikací, jako jsou interní nástroje, dashboardy, MVP, firemní aplikace, rezervační systémy, SaaS produkty a interaktivní webové aplikace.

AI nástroj pro tvorbu aplikací Hostinger Horizons je navržen pro vývoj webových aplikací, nikoli nativních mobilních aplikací.

Před spuštěním si můžete svou webovou aplikaci prohlédnout a otestovat, abyste se ujistili, že vše funguje podle očekávání. S Hostinger Horizons můžete aplikaci otestovat v sandboxovém prostředí a rychle opravit případné chyby tím, že AI požádáte o úpravy – bez nutnosti jakéhokoli kódování nebo ručního ladění.

Jakmile bude vše vypadat podle vašich představ, můžete svou webovou aplikaci okamžitě publikovat na internetu jedním kliknutím. Hosting je integrovaný, takže nemusíte řešit žádné nastavování implementace.

Podrobnosti najdete v našem průvodci testováním webových aplikací.

Ano, můžete pokračovat v úpravách své webové aplikace nebo webu poté, co ji umělá inteligence vygeneruje. Pokud chcete upravovat pouze text a kód, není třeba uvádět žádné kredity zpráv a můžete tak učinit přímo.

Můžete také použít Hostinger AI Builder k provádění změn a generování zcela nových verzí vaší aplikace nebo webu, pokud máte dostatek kreditů zpráv. Jednoduše popište, jaké změny byste chtěli provést ve zprávě našemu nástroji pro tvorbu webových aplikací umělé inteligence.

Součástí zabezpečení webových aplikací je nastavení SSL certifikátu, správa oprávnění, ochrana uživatelských dat a sledování hrozeb. Hostinger Horizons se o základní bezpečnostní opatření postará automaticky, ale o osvědčených postupech pro zabezpečení webových aplikací si můžete přečíst více.

Udržování webové aplikace znamená udržovat ji aktualizovanou, bezpečnou a bezproblémovou. To zahrnuje opravu chyb, aktualizaci softwarových komponent a zlepšování funkcí v průběhu času. Nástroje jako Hostinger AI Builder zjednodušují údržbu sdružováním aktualizací a hostingu do jedné platformy.

Na webové aplikaci se dá vydělávat mnoha způsoby. Můžete si od uživatelů účtovat poplatky přímo prostřednictvím předplatného nebo jednorázových nákupů, zobrazovat reklamy, nabízet prémiové funkce (freemium model) nebo prodávat přístup ke specializovaným nástrojům či obsahu. Hostinger Horizons lze integrovat s platebními systémy, což usnadňuje nastavení zpoplatněných funkcí nebo služeb.

Pro více inspirace se podívejte na naše tipy jak monetizovat webové aplikace.

Webové stránky zobrazují statický nebo částečně dynamický obsah; webové aplikace nabízejí interaktivní funkce, jako jsou uživatelské účty nebo aktualizace v reálném čase. Která varianta je lepší, závisí na vašich cílech.

Více se dozvíte v našem srovnání webových aplikací a webových stránek..

Webové aplikace fungují v prohlížečích; mobilní aplikace se stahují do zařízení. Webové aplikace se snadněji aktualizují a nasazují, zatímco mobilní aplikace mohou nabídnout lepší integraci se zařízením.

Prohlédněte si naše kompletní srovnání webových a mobilních aplikací s jejich výhodami a nevýhodami.

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