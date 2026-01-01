Jak to funguje
Sdílejte doporučovací odkaz
Počkejte, až si pořídí balíček
Získávejte odměny
Pomozte ostatním začít tvořit s AI a získejte za to odměnu
Doporučovací odkaz lze použít kdekoliv
- Pošlete ho přímo příteli, který spouští projekt
- Přidejte ho do svého obsahu nebo profilů na sociálních sítích
- Sdílejte ho ve svých skupinách nebo skupinových chatech
Vaše odměna: 20% provize
Často kladené otázky o doporučovacím programu Hostinger Horizons
Kde najdu svůj doporučovací odkaz?
Váš odkaz na doporučení můžete najít jedním z následujících způsobů:
- Z řídicího panelu doporučení
- Z platformy Hostinger AI Builder — stačí kliknout na ikonu menu v levém horním rohu a zvolit „Referovat“
Kolik lidí mohu doporučit?
V rámci doporučovacího programu od Hostingeru není počet doporučených lidí nijak omezen. Sdílejte svůj odkaz a propagujte Hostinger Horizons tolika přátelům, kolika jen chcete.
Kolik si mohu vydělat?
Počet doporučení je neomezený, takže neomezené jsou i vaše výdělky. Z každého prodeje, který se díky vám uskuteční, získáte 20% provizi a je jen na vás, kolik jich bude.
Co získá můj přítel?
Získají dodatečnou 20% slevu na svůj první plán Hostinger AI Builder.
Proč na svou odměnu musím čekat 45 dní?
Nabízíme 30denní záruku vrácení peněz. Noví uživatelé tak mohou do 30 dnů od nákupu požádat o vrácení celé částky.
Dalších 15 dní je nutných z účetních a administrativních důvodů.
Jak mi budou vyplaceny odměny?
V ovládacím panelu doporučení si můžete zvolit buď PayPal, nebo bankovní převod.
PayPal odesílá prostředky denně uživatelům, kteří dosáhli částky 50 USD. Kvůli automatizaci však můžete platbu někdy obdržet až následující den.
Pro bankovní převod je nutné nashromáždit 200 USD. Poté musíte počkat na poslední čtvrtek v měsíci, kdy se všechny bankovní převody zpracovávají. Pokud získáte nárok na odměnu až po tomto datu, bude zpracována následující měsíc.
U bankovních převodů mohou v závislosti na podmínkách vaší banky vzniknout dodatečné poplatky a kurzové rozdíly, které mohou částku odměny snížit. Chcete-li se těmto poplatkům vyhnout, doporučujeme využít PayPal.
Jak si mohu zkontrolovat stav svých doporučení?
V ovládacím panelu doporučení naleznete sekci „My rewards“ (Moje odměny). Zde můžete sledovat svá doporučení a prohlédnout si již vyplacené i zatím nevyřízené provize.