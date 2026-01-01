Sdílejte Hostinger AI Builder a vydělávejte až 150 USD

Získejte 20 % z částky, kterou váš přítel zaplatí za svůj první balíček Hostinger Horizons (až do výše 150 USD). Váš přítel navíc dostane 20% slevu.
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Jak to funguje

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Sdílejte doporučovací odkaz

Zkopírujte si svůj doporučovací odkaz přímo z platformy Hostinger Horizons nebo z ovládacího panelu doporučení a sdílejte ho s přáteli.
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Počkejte, až si pořídí balíček

Získejte odměnu, když si vaši přátelé koupí svůj první plán Hostinger AI Builder a budou služby používat více než 45 dní.
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Získávejte odměny

Odměnu vám zašleme přes PayPal, bankovním převodem nebo ji připíšeme na váš Hostinger účet.

Pomozte ostatním začít tvořit s AI a získejte za to odměnu

Doporučovací odkaz lze použít kdekoliv

Doporučovací odkaz lze použít kdekoliv

  • Pošlete ho přímo příteli, který spouští projekt
  • Přidejte ho do svého obsahu nebo profilů na sociálních sítích
  • Sdílejte ho ve svých skupinách nebo skupinových chatech
Vaše odměna: 20% provize

Vaše odměna: 20% provize

Odměnu získáte, jakmile si vaši přátelé zakoupí svůj první balíček Hostinger Horizons a budou jej využívat déle než 45 dní.

Často kladené otázky o doporučovacím programu Hostinger Horizons

Váš odkaz na doporučení můžete najít jedním z následujících způsobů:

V rámci doporučovacího programu od Hostingeru není počet doporučených lidí nijak omezen. Sdílejte svůj odkaz a propagujte Hostinger Horizons tolika přátelům, kolika jen chcete.

Počet doporučení je neomezený, takže neomezené jsou i vaše výdělky. Z každého prodeje, který se díky vám uskuteční, získáte 20% provizi a je jen na vás, kolik jich bude.

Získají dodatečnou 20% slevu na svůj první plán Hostinger AI Builder.

Nabízíme 30denní záruku vrácení peněz. Noví uživatelé tak mohou do 30 dnů od nákupu požádat o vrácení celé částky.

Dalších 15 dní je nutných z účetních a administrativních důvodů.

V ovládacím panelu doporučení si můžete zvolit buď PayPal, nebo bankovní převod.

PayPal odesílá prostředky denně uživatelům, kteří dosáhli částky 50 USD. Kvůli automatizaci však můžete platbu někdy obdržet až následující den.

Pro bankovní převod je nutné nashromáždit 200 USD. Poté musíte počkat na poslední čtvrtek v měsíci, kdy se všechny bankovní převody zpracovávají. Pokud získáte nárok na odměnu až po tomto datu, bude zpracována následující měsíc.

U bankovních převodů mohou v závislosti na podmínkách vaší banky vzniknout dodatečné poplatky a kurzové rozdíly, které mohou částku odměny snížit. Chcete-li se těmto poplatkům vyhnout, doporučujeme využít PayPal.

V ovládacím panelu doporučení naleznete sekci „My rewards“ (Moje odměny). Zde můžete sledovat svá doporučení a prohlédnout si již vyplacené i zatím nevyřízené provize.

Doporučujte a získejte až 150 USD

Získejte 20% z částky, kterou váš přítel zaplatí za svůj první plán Hostinger AI Builder (až 150 USD).

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