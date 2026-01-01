Implementujte Alexandrii jedním kliknutím.
Samohostovaná znalostní báze s rozšířeným Markdownem, fulltextovým vyhledáváním a granulárními oprávněními pro jednotlivé dokumenty.
Vyberte si VPS balíček pro Alexandrie
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Alexandrie vytvořit
Alexandrie je self-hosted znalostní báze a dokumentační platforma postavená na Go a Nuxt 4. Nabízí bohatý Markdown editor s matematickými výrazy KaTeX, barevnými zvýrazňovacími kontejnery a příkazové centrum pro fulltextové vyhledávání napříč všemi vašimi dokumenty. Pětistupňový systém oprávnění pro každý dokument vám umožňuje uchovávat některé poznámky soukromé, sdílet jiné s vaším týmem a publikovat vybrané stránky veřejně – to vše z jediné instalace.
Self-hosting Alexandrie udržuje vaše dokumenty, poznámky a nahrané soubory na infrastruktuře, kterou kontrolujete. Vestavěné objektové úložiště kompatibilní s S3 zpracovává nahrávání souborů bez externí služby a zálohování a obnova jedním kliknutím vám umožňuje zabezpečit celou znalostní bázi bez ručních exportů databáze.
Hlavní funkce Alexandrie
Rozšířený editor Markdown
Pište s matematickými výrazy KaTeX, barevnými rámečky s upozorněními a bohatými vloženými prvky pomocí editoru CodeMirror 6 navrženého pro strukturovanou dokumentaci.
Pětiúrovňová oprávnění
Přiřaďte podrobné úrovně přístupu pro každý dokument – od plně soukromého po veřejně čitelný – takže stejná instalace slouží současně pro osobní poznámky, týmové wiki a veřejné dokumenty.
Plnotextové vyhledávání příkazů
Klávesnicí ovládané příkazové centrum okamžitě prohledává všechny vaše dokumenty, díky čemuž jsou rozsáhlé znalostní báze navigovatelné bez ručního procházení složek.
Integrované úložiště souborů
Integrované S3-kompatibilní úložiště objektů zpracovává nahrávání souborů a mediální přílohy, aniž by vyžadovalo externí úložnou službu nebo účet CDN.
SSO a OIDC přihlášení
Ověření pomocí Google, GitHub, Microsoft nebo Discord přes OIDC, čímž odpadá nutnost spravovat samostatné uživatelské účty pro každého člena týmu.
Proč provozovat Alexandrie u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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