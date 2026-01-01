Nasaďte 1Backend jedním kliknutím.
Self-hostovaná platforma pro vytváření AI aplikací se škálovatelnými mikroslužbami a mikrofrontendy.
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Co všechno můžete s produktem 1Backend vytvořit
1Backend je open-source platforma pro dodávání AI aplikací jako kompozitních mikroslužeb a mikrofrontendů, vše z jednoho self-hostovaného řídicího panelu. Sdružuje správu uživatelů, oprávnění, citlivé údaje (secrets), konfiguraci, směrování, úložiště souborů a službu AI modelů, aby se týmy mohly soustředit na aplikační logiku namísto skládání infrastruktury dohromady.
Self-hosting 1Backendu na vašem vlastním VPS udržuje prompty, váhy modelů, citlivé údaje a zákaznická data uvnitř infrastruktury, kterou kontrolujete. Vestavěné služby spouštějí lokální LLM a kontejnery pro stabilní difúzi na vyžádání, což vám poskytuje produkčně připravený backend pro AI produkty bez závislosti na dodavateli s platbou za token.
Hlavní funkce 1Backend
Běhové prostředí AI mikroslužeb
Spouštějte a orchestraci AI kontejnerů — včetně lokálních LLM a obrazových modelů — přímo z backendu bez nutnosti externího orchestrátoru.
Integrovaná identita
Uživatelské účty, role, oprávnění, organizace a klíče API jsou přednastaveny, takže každá nová služba automaticky dědí ověřování.
Tajemství a konfigurace
Šifrované úložiště citlivých dat a konfigurační služby pro jednotlivé aplikace udržují klíče API a nastavení mimo kód a správu verzí.
Microfrontend hosting
Obsluhujte více frontendů prostřednictvím jedné směrovací vrstvy, což umožňuje nezávislým týmům dodávat moduly uživatelského rozhraní, aniž by bylo nutné přestavovat celou aplikaci.
Manifesty Bootstrapu
Definujte trasy, oprávnění, konfigurace a tajné údaje v manifestech YAML pro reprodukovatelné nasazení infrastruktury jako kódu napříč prostředími.
Proč provozovat 1Backend u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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