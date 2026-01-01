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Open-source platforma pro analýzu komponent, která nepřetržitě monitoruje soupisy softwarových komponent z hlediska zranitelností, zastaralých komponent a licenčních rizik.

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197,99/měs.
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RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
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Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
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RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
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558,99/měs.
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Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Dependency-Track vytvořit

Dependency-Track je vlajkový projekt OWASP, který bezpečnostním a inženýrským týmům poskytuje nepřetržitý přehled o rizicích v dodavatelském řetězci softwaru. Zpracovává dokumenty Software Bill of Materials (SBOM) ve formátu CycloneDX a analyzuje každou komponentu proti autoritativním zdrojům zranitelností, včetně National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index a VulnDB – takže jediné odhalení CVE se okamžitě objeví v každém projektu, který dodává dotčenou knihovnu.

Vlastní hostování Dependency-Track udržuje SBOM a zjištění zranitelností týkající se vašich proprietárních aplikací zcela uvnitř vaší infrastruktury, což je důležité pro organizace podléhající regulačním nebo smluvním omezením ohledně toho, kde mohou být data telemetrie dodavatelského řetězce uložena. Nasazení s podporou PostgreSQL uchovává kompletní auditní záznam inventářů komponent a rozhodnutí o zásadách napříč každou verzí.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Dependency-Track

Příjem SBOM

Přijímá kusovníky CycloneDX přímo z CI/CD pipeline, nástrojů pro sestavování a SCA skenerů — není nutná instalace agenta na hostitele aplikací.

Vícezdrojové zpravodajství o zranitelnostech

Koreluje každou komponentu s NVD, doporučeními GitHub, OSS Index a VulnDB, takže se nově zveřejněné CVE okamžitě objeví ve všech dotčených projektech.

Jádro zásad

Definujte a prosazujte zásady týkající se závažnosti zranitelností, rodin licencí a stáří komponent a zastavte sestavení CI, pokud projekty porušují organizační standardy.

Dodržování licencí

Identifikuje každou licenci napříč grafem závislostí a označuje nekompatibilní nebo omezené licence před jejich vydáním.

EPSS a kontext exploitu

Prioritizuje zjištění pomocí Exploit Prediction Scoring System a indikátorů známých zneužití, soustředí úsilí na nápravu zranitelností s největší pravděpodobností napadení.

REST API a webhooks

Plné REST API a odchozí oznámení do Slacku, Microsoft Teams, Jira a webhooků vám umožní propojit zjištění do stávajících pracovních postupů pro správu tiketů a upozornění.

Proč provozovat Dependency-Track u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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