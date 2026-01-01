Nasaďte Dependency-Track s instalací na jedno kliknutí.
Open-source platforma pro analýzu komponent, která nepřetržitě monitoruje soupisy softwarových komponent z hlediska zranitelností, zastaralých komponent a licenčních rizik.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Dependency-Track vytvořit
Dependency-Track je vlajkový projekt OWASP, který bezpečnostním a inženýrským týmům poskytuje nepřetržitý přehled o rizicích v dodavatelském řetězci softwaru. Zpracovává dokumenty Software Bill of Materials (SBOM) ve formátu CycloneDX a analyzuje každou komponentu proti autoritativním zdrojům zranitelností, včetně National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index a VulnDB – takže jediné odhalení CVE se okamžitě objeví v každém projektu, který dodává dotčenou knihovnu.
Vlastní hostování Dependency-Track udržuje SBOM a zjištění zranitelností týkající se vašich proprietárních aplikací zcela uvnitř vaší infrastruktury, což je důležité pro organizace podléhající regulačním nebo smluvním omezením ohledně toho, kde mohou být data telemetrie dodavatelského řetězce uložena. Nasazení s podporou PostgreSQL uchovává kompletní auditní záznam inventářů komponent a rozhodnutí o zásadách napříč každou verzí.
Hlavní funkce Dependency-Track
Příjem SBOM
Přijímá kusovníky CycloneDX přímo z CI/CD pipeline, nástrojů pro sestavování a SCA skenerů — není nutná instalace agenta na hostitele aplikací.
Vícezdrojové zpravodajství o zranitelnostech
Koreluje každou komponentu s NVD, doporučeními GitHub, OSS Index a VulnDB, takže se nově zveřejněné CVE okamžitě objeví ve všech dotčených projektech.
Jádro zásad
Definujte a prosazujte zásady týkající se závažnosti zranitelností, rodin licencí a stáří komponent a zastavte sestavení CI, pokud projekty porušují organizační standardy.
Dodržování licencí
Identifikuje každou licenci napříč grafem závislostí a označuje nekompatibilní nebo omezené licence před jejich vydáním.
EPSS a kontext exploitu
Prioritizuje zjištění pomocí Exploit Prediction Scoring System a indikátorů známých zneužití, soustředí úsilí na nápravu zranitelností s největší pravděpodobností napadení.
REST API a webhooks
Plné REST API a odchozí oznámení do Slacku, Microsoft Teams, Jira a webhooků vám umožní propojit zjištění do stávajících pracovních postupů pro správu tiketů a upozornění.
Proč provozovat Dependency-Track u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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