Sleva až 69 % na Authentik

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Open-source poskytovatel identit zajišťující podnikové SSO, OAuth2, SAML a vícefaktorové ověřování pro jakoukoli aplikaci.

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Nasaďte Authentik jedním kliknutím.

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Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
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Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
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Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
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KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Authentik vytvořit

Authentik je flexibilní open-source poskytovatel identit, který organizacím poskytuje ověřování a správu uživatelů na podnikové úrovni bez složitosti, která je obvykle spojena s infrastrukturou identit. Podporuje protokoly OAuth2, OpenID Connect a SAML, díky čemuž je kompatibilní s prakticky jakoukoli aplikací nebo službou, která vyžaduje ověřování uživatelů. Vícefaktorové ověřování, přizpůsobitelné přihlašovací toky, integrace LDAP a samoobslužný uživatelský portál doplňují jeho možnosti.

Vlastní hostování Authentiku vám dává plnou datovou suverenitu nad uživatelskými údaji a daty relací, eliminuje opakované poplatky za uživatele účtované komerčními poskytovateli identit a umožňuje vám přizpůsobit ověřovací toky přesným požadavkům vaší organizace. Toto nasazení provozuje server, proces na pozadí, PostgreSQL a Redis – vše potřebné pro identitní platformu připravenou pro produkční prostředí.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Authentik

Univerzální SSO protokoly

Podpora OAuth2, OpenID Connect a SAML znamená, že Authentik funguje jako poskytovatel identity pro prakticky jakoukoli moderní aplikaci nebo službu okamžitě.

Flexibilní MFA

Vynucujte vícefaktorové ověřování pomocí autentizačních aplikací TOTP, hardwarových klíčů WebAuthn nebo SMS – konfigurovatelné pro každou aplikaci nebo uživatelskou skupinu.

Přizpůsobitelné přihlašovací toky

Navrhněte autentizační kanály s podmíněnými kroky, vlastním brandingem a řízením přístupu založeným na zásadách, aby odpovídaly bezpečnostním požadavkům vaší organizace.

Integrace adresáře LDAP

Připojte se k existujícím adresářům Active Directory nebo LDAP pro synchronizaci uživatelů a skupin, čímž se vyhnete nutnosti znovu budovat svou uživatelskou databázi od nuly.

Audit a protokolování souladu

Podrobné protokoly událostí a auditní záznamy zaznamenávají každou událost ověření, což vám poskytuje potřebnou viditelnost pro bezpečnostní prověrky a dodržování předpisů.

Proč provozovat Authentik u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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