Nasaďte Authentik jedním kliknutím.
Open-source poskytovatel identit zajišťující podnikové SSO, OAuth2, SAML a vícefaktorové ověřování pro jakoukoli aplikaci.
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Co všechno můžete s produktem Authentik vytvořit
Authentik je flexibilní open-source poskytovatel identit, který organizacím poskytuje ověřování a správu uživatelů na podnikové úrovni bez složitosti, která je obvykle spojena s infrastrukturou identit. Podporuje protokoly OAuth2, OpenID Connect a SAML, díky čemuž je kompatibilní s prakticky jakoukoli aplikací nebo službou, která vyžaduje ověřování uživatelů. Vícefaktorové ověřování, přizpůsobitelné přihlašovací toky, integrace LDAP a samoobslužný uživatelský portál doplňují jeho možnosti.
Vlastní hostování Authentiku vám dává plnou datovou suverenitu nad uživatelskými údaji a daty relací, eliminuje opakované poplatky za uživatele účtované komerčními poskytovateli identit a umožňuje vám přizpůsobit ověřovací toky přesným požadavkům vaší organizace. Toto nasazení provozuje server, proces na pozadí, PostgreSQL a Redis – vše potřebné pro identitní platformu připravenou pro produkční prostředí.
Hlavní funkce Authentik
Univerzální SSO protokoly
Podpora OAuth2, OpenID Connect a SAML znamená, že Authentik funguje jako poskytovatel identity pro prakticky jakoukoli moderní aplikaci nebo službu okamžitě.
Flexibilní MFA
Vynucujte vícefaktorové ověřování pomocí autentizačních aplikací TOTP, hardwarových klíčů WebAuthn nebo SMS – konfigurovatelné pro každou aplikaci nebo uživatelskou skupinu.
Přizpůsobitelné přihlašovací toky
Navrhněte autentizační kanály s podmíněnými kroky, vlastním brandingem a řízením přístupu založeným na zásadách, aby odpovídaly bezpečnostním požadavkům vaší organizace.
Integrace adresáře LDAP
Připojte se k existujícím adresářům Active Directory nebo LDAP pro synchronizaci uživatelů a skupin, čímž se vyhnete nutnosti znovu budovat svou uživatelskou databázi od nuly.
Audit a protokolování souladu
Podrobné protokoly událostí a auditní záznamy zaznamenávají každou událost ověření, což vám poskytuje potřebnou viditelnost pro bezpečnostní prověrky a dodržování předpisů.
Proč provozovat Authentik u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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