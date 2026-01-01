Implementujte Vaultwarden instalací jedním kliknutím.
Lehký samoobslužný správce hesel kompatibilní s Bitwarden, napsaný v Rustu s automatickým HTTPS přes Traefik.
Vyberte si VPS balíček pro Vaultwarden
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Vaultwarden vytvořit
Vaultwarden je neoficiální, odlehčená implementace serverového API Bitwarden napsaná v Rustu. Využívá zlomek paměti, kterou vyžaduje oficiální server Bitwarden, přičemž zůstává plně kompatibilní se všemi oficiálními klienty Bitwarden — rozšíření prohlížečů, desktopové a mobilní aplikace fungují bez úprav.
Vlastní hostování vašeho trezoru hesel na VPS udržuje každé heslo, zabezpečenou poznámku a přihlašovací údaje zcela ve vaší vlastní infrastruktuře. Tato šablona automaticky směruje HTTPS přes předinstalovaný reverzní proxy server Traefik s certifikáty Let's Encrypt, čímž splňuje požadavek klientů Bitwarden na HTTPS již od prvního nasazení.
Hlavní funkce Vaultwarden
Kompatibilní s Bitwarden
Všechna oficiální rozšíření prohlížeče Bitwarden, desktopoví a mobilní klienti se připojují k Vaultwarden bez jakýchkoli úprav.
Efektivita Rustu
Vaultwarden, napsaný v Rustu, využívá jen zlomek RAM a CPU, které potřebuje oficiální server Bitwarden založený na Javě.
Automatické HTTPS
Provoz je směrován přes předinstalovaný proxy server Traefik s certifikáty Let's Encrypt, čímž okamžitě splňuje požadavek Bitwardenu na HTTPS.
Podpora organizace
Sdílejte položky trezoru s rodinou nebo členy týmu pomocí funkcí organizace a sbírek Vaultwardenu.
Nouzový přístup
Umožněte důvěryhodným kontaktům nouzový přístup k vašemu trezoru s nastavitelnými čekacími dobami pro scénáře obnovení účtu.
Proč provozovat Vaultwarden u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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