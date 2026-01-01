Nainstalujte Authorizer jedním kliknutím.
Open-source autentizační server s vlastním hostingem, který vašim aplikacím poskytuje kompletní vrstvu identity bez SaaS třetích stran.
Vyberte si VPS balíček pro Authorizer
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.
Co všechno můžete s produktem Authorizer vytvořit
Authorizer je samohostitelný autentizační a autorizační server, který nahrazuje cloudové služby jako Auth0, Firebase Auth nebo Clerk. Poskytuje přihlášení e-mailem/heslem, sociální OAuth s více než 10 poskytovateli, magické odkazy, vícefaktorové ověřování a řízení přístupu na základě rolí ihned k použití — vše běží ve vaší vlastní infrastruktuře, s uživatelskými daty uloženými ve vaší vlastní databázi.
Namísto placení poplatků za uživatele nebo svěřování přihlašovacích údajů vašich uživatelů třetí straně, vám vlastní hostování Authorizeru umožňuje zachovat si plné vlastnictví vaší vrstvy identity. Poskytuje GraphQL API a vestavěnou přihlašovací stránku, na kterou se vaše aplikace mohou přesměrovat, s podporou SQLite, PostgreSQL, MySQL nebo jednoho z více než 13 podporovaných databázových backendů.
Hlavní funkce Authorizer
Sociální a bezheslové přihlášení
Podpora pro Google, GitHub a více než 10 poskytovatelů OAuth spolu s magickým odkazem a vícefaktorovým ověřováním na bázi TOTP, takže se uživatelé mohou přihlásit jakýmkoli způsobem, který preferují.
Řízení přístupu na základě rolí
Definujte vlastní role a chráněné role, abyste omezili, co mohou ověření uživatelé dělat ve vaší aplikaci.
GraphQL API
Plné rozhraní GraphQL pro správu uživatelů, vydávání tokenů a konfiguraci usnadňuje integraci do jakéhokoli technologického stacku.
Integrované přihlašovací uživatelské rozhraní (UI)
Dodává se s připravenou přihlašovací stránkou na adrese /app a administračním panelem na adrese /dashboard – není potřeba žádné vlastní UI pro ověřování k zahájení.
13+ databázových backendů
Použijte SQLite pro jednoduchost nebo se připojte k PostgreSQL, MySQL, MongoDB nebo k jedné z 10+ dalších podporovaných databází, jak vaše potřeby rostou.
Proč provozovat Authorizer u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Doporučená serverová lokace:
Kontrola...
Začněte lokálně. Expandujte globálně
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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