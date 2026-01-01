Implementujte 2FAuth jedním kliknutím
Webový správce dvoufaktorové autentizace s vlastním hostováním, přístupný z jakéhokoli zařízení, který uchovává vaše kódy pod vaší kontrolou.
Vyberte si VPS balíček pro 2FAuth
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem 2FAuth vytvořit
2FAuth je open-source, webová alternativa k mobilním autentizačním aplikacím, jako jsou Google Authenticator a Authy. Generuje jednorázová hesla založená na čase (TOTP) a kódy HOTP prostřednictvím čistého rozhraní prohlížeče, takže vaše autentizační kódy jsou dostupné z jakéhokoli zařízení – nejsou vázány na jeden telefon.
Na rozdíl od autentizátorů pouze pro mobilní zařízení ukládá 2FAuth vaše tajemství na infrastruktuře, kterou ovládáte, s šifrovaným úložištěm a volitelnou ochranou účtu. To znamená žádnou závislost na dodavateli, žádná data sdílená s komerčními službami a žádnou závislost na telefonu, který by mohl být ztracen nebo poškozen, když se nejvíce potřebujete přihlásit.
Hlavní funkce 2FAuth
Webový přístup
Získejte přístup ke všem svým 2FA kódům z libovolného prohlížeče na libovolném zařízení a eliminujte tak závislost na jediném telefonu během kritických okamžiků přihlášení.
Podpora TOTP a HOTP
Generuje jak časová, tak i na bázi počítadla jednorázová hesla, která pokrývají autentizační standardy používané prakticky každou službou, jež nabízí 2FA.
Snadné nastavení účtu
Přidejte účty naskenováním QR kódu nebo ručním zadáním a uspořádejte je do skupin s ikonami pro rychlou vizuální identifikaci.
Import a export
Migrujte z Google Authenticator, Aegis a 2FAS pomocí vestavěných nástrojů pro import a svá data můžete kdykoli exportovat, abyste zabránili uzamčení.
Bezheslové přihlášení
Podpora WebAuthn vám umožňuje ověřit se k samotnému 2FAuth bez hesla, čímž přidává moderní bezpečnostní vrstvu správci, který střeží vaše ostatní účty.
Proč provozovat 2FAuth u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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