Implementujte SeaweedFS jedním kliknutím.
Vysoce výkonný distribuovaný souborový systém s kompatibilitou s S3 API pro ukládání a obsluhu miliard souborů ve velkém měřítku.
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Co všechno můžete s produktem SeaweedFS vytvořit
SeaweedFS je open-source distribuovaný souborový systém s více než 24 000 hvězdičkami na GitHubu, optimalizovaný pro efektivní ukládání a načítání velkého množství souborů.
Díky vestavěnému API kompatibilnímu s S3 slouží jako přímá náhrada za Amazon S3 v samohostovaných prostředích – jakýkoli nástroj nebo SDK vytvořený pro S3 funguje se SeaweedFS bez změn kódu.
Samohostování objektového úložiště na vašem VPS eliminuje poplatky za požadavek a za GB od poskytovatelů cloudu, přičemž data zůstávají pod vaší úplnou kontrolou. SeaweedFS zvládá vše od malých uživatelsky nahraných obrázků až po velké video soubory a záložní archivy, s replikací a kódováním pro opravu chyb dostupnými pro ochranu dat.
Hlavní funkce SeaweedFS
S3 API Kompatibilita
Jakákoli aplikace nebo nástroj vytvořený pro Amazon S3 se připojí k SeaweedFS bez úprav, což umožňuje okamžitou integraci s existujícími pracovními postupy.
Efektivní zpracování malých souborů
Optimalizovaný úložný engine efektivně zpracovává miliardy malých souborů – což je běžná slabina tradičních souborových systémů a univerzálních úložných backendů.
Replikace dat
Automatická replikace napříč svazkovými servery zajišťuje redundanci, takže data zůstávají dostupná, i když selžou jednotlivé úložné uzly.
Kódování s vymazáním
Snižuje režii úložiště ve srovnání s plnou replikací při zachování integrity dat pro úrovně teplého a studeného úložiště.
Podpora připojení FUSE
Připojte SeaweedFS jako nativní souborový systém na linuxových hostitelích, což umožňuje aplikacím, které očekávají standardní přístup k souborům POSIX, číst a zapisovat přímo.
Proč provozovat SeaweedFS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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