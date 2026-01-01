Sleva až 69 % na SeaweedFS

Implementujte SeaweedFS jedním kliknutím.

Vysoce výkonný distribuovaný souborový systém s kompatibilitou s S3 API pro ukládání a obsluhu miliard souborů ve velkém měřítku.

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139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte SeaweedFS jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem SeaweedFS vytvořit

SeaweedFS je open-source distribuovaný souborový systém s více než 24 000 hvězdičkami na GitHubu, optimalizovaný pro efektivní ukládání a načítání velkého množství souborů.

Díky vestavěnému API kompatibilnímu s S3 slouží jako přímá náhrada za Amazon S3 v samohostovaných prostředích – jakýkoli nástroj nebo SDK vytvořený pro S3 funguje se SeaweedFS bez změn kódu.

Samohostování objektového úložiště na vašem VPS eliminuje poplatky za požadavek a za GB od poskytovatelů cloudu, přičemž data zůstávají pod vaší úplnou kontrolou. SeaweedFS zvládá vše od malých uživatelsky nahraných obrázků až po velké video soubory a záložní archivy, s replikací a kódováním pro opravu chyb dostupnými pro ochranu dat.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce SeaweedFS

S3 API Kompatibilita

Jakákoli aplikace nebo nástroj vytvořený pro Amazon S3 se připojí k SeaweedFS bez úprav, což umožňuje okamžitou integraci s existujícími pracovními postupy.

Efektivní zpracování malých souborů

Optimalizovaný úložný engine efektivně zpracovává miliardy malých souborů – což je běžná slabina tradičních souborových systémů a univerzálních úložných backendů.

Replikace dat

Automatická replikace napříč svazkovými servery zajišťuje redundanci, takže data zůstávají dostupná, i když selžou jednotlivé úložné uzly.

Kódování s vymazáním

Snižuje režii úložiště ve srovnání s plnou replikací při zachování integrity dat pro úrovně teplého a studeného úložiště.

Podpora připojení FUSE

Připojte SeaweedFS jako nativní souborový systém na linuxových hostitelích, což umožňuje aplikacím, které očekávají standardní přístup k souborům POSIX, číst a zapisovat přímo.

Proč provozovat SeaweedFS u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

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