Implementujte AnonUpload jedním kliknutím.
Anonymní platforma pro sdílení souborů s důrazem na soukromí, bez databáze, bez účtů a bez nutnosti sledování.
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Co všechno můžete s produktem AnonUpload vytvořit
AnonUpload je odlehčená PHP aplikace pro sdílení souborů postavená na jediném principu: sdílet soubory beze stopy. Nevyžaduje databázi, uživatelské účty a neukládá žádná metadata, která by mohla identifikovat, kdo soubor nahrál nebo stáhl. Přímé názvy souborů nejsou nikdy veřejně vystaveny a volitelná funkce zpoždění stahování zabraňuje automatickému stahování dříve, než se soubory dostanou k zamýšleným příjemcům.
Vlastní hostování AnonUpload znamená, že vaše soubory nikdy neprocházejí infrastrukturou třetích stran, která by podléhala požadavkům na sledování nebo mandátům na uchovávání dat. Vy kontrolujete, jaké typy souborů jsou přijímány, jak velké mohou být nahrávané soubory a kdo má přístup k administrátorskému rozhraní – aniž byste se spoléhali na jakoukoli komerční službu pro anonymní sdílení souborů, která by mohla zaznamenávat aktivitu navzdory tvrzením o ochraně soukromí.
Hlavní funkce AnonUpload
Databáze není potřeba
Soubory jsou uloženy přímo v souborovém systému, bez nastavení nebo údržby databáze, což zjednodušuje nasazení a eliminuje běžný zdroj úniků dat.
Skryté názvy souborů
Původní názvy souborů nejsou nikdy veřejně zveřejněny, takže stahující nemohou odvodit obsah, zdroj ani identitu nahrávajícího z URL adresy nebo výpisu adresáře.
Zpoždění stažení
Nastavte čekací dobu, než se soubory stanou stahovatelnými, čímž zabráníte automatizovaným scraperům shromažďovat nahrávky, než se dostanou k zamýšleným příjemcům.
Konfigurovatelné typy souborů
Definujte přesný seznam povolených přípon souborů a nastavte maximální limity velikosti nahrávaných souborů až do 10 GB tak, aby odpovídaly vašim konkrétním potřebám sdílení.
Administrátorské rozhraní
Spravujte nahrávání, sledujte využití úložiště a upravujte nastavení aplikace prostřednictvím vestavěného administrátorského panelu, aniž byste se dotkli příkazového řádku serveru.
Proč provozovat AnonUpload u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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