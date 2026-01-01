Implementujte Backrest: instalace jedním kliknutím.
Webové UI pro restic, které zpřístupňuje plánované zálohy, procházení a obnovu z libovolného prohlížeče.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Backrest vytvořit
Backrest je samoobslužné webové rozhraní pro restic, rychlý a bezpečný zálohovací program. Zabaluje výkonnou deduplikaci a šifrování resticu do čistého uživatelského rozhraní založeného na prohlížeči, což vám umožňuje vytvářet plány zálohování, plánovat je pomocí cronu a obnovovat jednotlivé soubory, aniž byste se kdy dotkli příkazového řádku.
Protože Backrest ukládá snímky prostřednictvím resticu, zálohy jsou šifrovány v klidu a podporují desítky úložišť – lokální disk, objektové úložiště kompatibilní s S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP a další. Samoobslužné hostování Backrestu udržuje vaši konfiguraci zálohování a přihlašovací údaje zcela pod vaší kontrolou, bez poplatků za předplatné nebo závislosti na dodavateli.
Hlavní funkce Backrest
Plány plánovaných záloh
Definujte cronové plány pro každé úložiště, aby se zálohy spouštěly automaticky bez ručního zásahu.
Obnovení v prohlížeči
Procházejte obsah snímků a obnovte jednotlivé soubory nebo adresáře přímo z webového uživatelského rozhraní.
Vícebackendové úložiště
Ukládejte zálohy na lokální disk, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP a další prostřednictvím nativních backendů restic.
Koncové šifrování
Všechny snímky jsou šifrovány nástrojem restic před opuštěním hostitele, což zajišťuje, že data zůstanou soukromá na jakémkoli úložném backendu.
Deduplikace a komprese
Resticovo dělení na bloky podle obsahu deduplikuje data napříč snímky, čímž výrazně snižuje spotřebu úložiště v průběhu času.
Proč provozovat Backrest u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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