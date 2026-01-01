Implementujte ArchiveBox instalací jedním kliknutím.
Self-hostovaná internetová archivační platforma, která uchovává webové stránky, videa a dokumenty v několika formátech pro trvalý přístup.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ArchiveBox vytvořit
ArchiveBox je přední open-source platforma pro archivaci webu s vlastním hostingem, která zachycuje webové stránky jako HTML, PDF, snímky obrazovky, soubory WARC a extrahovaná média, aby zajistila, že obsah zůstane přístupný dlouho poté, co původní zdroje zmizí. S více než 18 000 hvězdičkami na GitHubu a aktivním vývojem od roku 2017 poskytuje spolehlivou alternativu k závislosti na Internet Archive pro obsah, který je důležitý pro vaši práci.
Vlastní hosting ArchiveBoxu vám dává úplnou datovou suverenitu nad archivovaným obsahem – což je kritické pro právní, compliance a žurnalistické pracovní postupy, kde záleží na řetězci důkazů. Kontrolujete zásady uchovávání, zálohovací strategie a přístupová oprávnění, zatímco integrovaný fulltextový vyhledávač Sonic umožňuje rychlé a přesné vyhledávání obsahu napříč velkými archivy.
Hlavní funkce ArchiveBox
Víceformátové archivování
Zachyťte každou stránku současně jako HTML, PDF, snímek obrazovky, WARC a extrahovaná média, aby byl obsah zachován ve více nezávislých formátech, i kdyby se jeden z nich stal v budoucnu nečitelným.
Fulltextové vyhledávání
Najděte jakékoli slovo nebo frázi ve vašem celém archivu okamžitě pomocí integrovaného vyhledávače Sonic, bez ručního procházení složek nebo spoléhání se na nepřesnou shodu názvů souborů.
Automatické plánování
Nastavte denní archivaci RSS kanálů, seznamů záložek a kolekcí URL, aby byl důležitý obsah automaticky uchován, aniž by bylo nutné ruční spouštění pro každou novou položku.
Široká podpora importu
Importujte přímo ze záložek prohlížeče, Pocket, Pinboard, Instapaper a dalších služeb, což usnadňuje migraci stávajícího seznamu ke čtení do vašeho trvalého archivu.
Vykreslování JavaScriptu
Archivujte dynamicky vykreslované stránky a jednostránkové aplikace pomocí přibaleného prohlížečového prostředí NoVNC, zachycující obsah, který jednoduché stahovače HTML zcela přehlédnou.
Proč provozovat ArchiveBox u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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