Nasaďte AList pomocí jednoklikové instalace
Sebehostovaný seznam souborů a WebDAV server, který sjednocuje desítky poskytovatelů cloudového úložiště za jediným webovým rozhraním.
Vyberte si VPS balíček pro AList
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem AList vytvořit
AList je open-source program pro výpis souborů, který spojuje lokální úložiště a cloudové disky pod jedním webovým rozhraním. Podporuje více než 30 úložných backendů – včetně OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV a mnoha regionálních poskytovatelů – což vám umožňuje procházet, prohlížet a stahovat soubory ze všech, aniž byste museli přepínat aplikace nebo se opakovaně přihlašovat.
Vlastní hostování AListu na vašem vlastním VPS udržuje přihlašovací údaje k úložišti a zásady přístupu pod vaší kontrolou, zatímco zpřístupňuje vaše soubory prostřednictvím rychlého webového uživatelského rozhraní a plně kompatibilního koncového bodu WebDAV. Je to praktický způsob, jak konsolidovat roztroušené cloudové účty a sdílené disky do jediné soukromé brány.
Hlavní funkce AList
Víceúložišťové backendy
Připojte více než 30 poskytovatelů – lokální disk, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV a další – do jednotného stromu souborů.
WebDAV server
Zpřístupněte každé připojené úložiště jako jediný koncový bod WebDAV pro čtení/zápis, který se bezproblémově připojuje v macOS, Windows a mobilních klientech.
Náhledy v prohlížeči
Streamujte a prohlížejte obrázky, video, audio, soubory PDF, dokumenty Office a kód, aniž byste museli soubory nejprve stahovat.
Detailní sdílení
Generujte odkazy pro sdílení chráněné heslem s volitelnou platností, aby externí příjemci viděli pouze soubory, které si vyberete.
Offline stahování
Integrujte s aria2 nebo qBittorrent pro načítání souborů z URL adres a torrentů přímo do jakéhokoli připojeného úložiště.
Proč provozovat AList u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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