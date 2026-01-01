Implementujte Notifiarr jedním kliknutím.
Jednotný klient pro Notifiarr.com, který propojuje váš mediální stack s výkonnými notifikačními a automatizačními pracovními postupy.
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Co všechno můžete s produktem Notifiarr vytvořit
Notifiarr je self-hostovaný klient pro službu Notifiarr.com, umožňující hlubokou integraci mezi vaším balíkem pro automatizaci médií – včetně Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr a Plex – a centralizovaným notifikačním systémem. Funguje jako most mezi vašimi lokálními službami a Notifiarr.com, předává události, spouští vlastní pracovní postupy a doručuje upozornění v reálném čase na Discord, Slack a další platformy.
Spuštěním klienta Notifiarr na vašem vlastním VPS si zachováte plnou kontrolu nad integracemi vašeho balíku médií, aniž byste vystavovali jednotlivé služby internetu. Vše konfigurujte prostřednictvím čistého webového rozhraní, monitorujte stav systému a směrujte oznámení přesně tam, kam je potřebujete.
Hlavní funkce Notifiarr
Integrace aplikace Starr
Připojte Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr a další pro předávání mediálních událostí a automatické spouštění vlastních oznámení.
Discord oznámení
Doručujte bohatá, přizpůsobitelná oznámení na kanály Discordu s mediálními grafikami, metadaty a akčními tlačítky.
Monitorování stavu systému
Monitorujte místo na disku, CPU, paměť a stav disku z jednoho ovládacího panelu s automatickým upozorňováním.
Plex a Tautulli Podpora
Dostávejte aktualizace o právě přehrávaném obsahu, události přehrávání a oznámení o aktivitě uživatelů přímo z vašeho Plex Media Serveru.
Multiplatformní upozornění
Směrujte oznámení na Slack, Telegram, e-mail a další platformy společně s Discordem pro flexibilní doručování.
Proč provozovat Notifiarr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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