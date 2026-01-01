Implementujte BunkerM jednoklikovou instalací.
Komplexní broker Eclipse Mosquitto MQTT s webovým ovládacím panelem, správou ACL a živým monitorováním.
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Co všechno můžete s produktem BunkerM vytvořit
BunkerM balí Eclipse Mosquitto s kompletním řídicím panelem do jednoho kontejneru, takže získáte produkční MQTT broker, aniž byste museli ručně upravovat konfigurační soubory nebo instalovat samostatné uživatelské rozhraní (UI). Přibalené webové rozhraní zajišťuje dynamické zabezpečení, seznamy řízení přístupu (ACL) pro klienty a role, živé prozkoumávání témat a historii zpráv s možností přehrání — to vše podpořeno lokálním úložištěm SQLite, které zaznamenává každou publikovanou zprávu.
Vlastní hostování BunkerM na vašem VPS udržuje telemetrii zařízení, pravidla ACL a historické zprávy na infrastruktuře, kterou kontrolujete, s neomezeným počtem klientů a bez poplatků za zprávu. Image obsahuje detektor statistických anomálií a lokální automatizační engine pro publikování založené na cronu a sledování založené na podmínkách, vše běží uvnitř kontejneru bez závislosti na cloudu.
Hlavní funkce BunkerM
Mosquitto s webovým UI
Obsahuje Eclipse Mosquitto a kompletní administrační panel v jednom kontejneru, s předpřipravenou podporou MQTT 3.1.1 a MQTT 5.
Dynamický editor ACL
Vytvářejte klienty, role a skupiny s detailními pravidly pro publikování a odebírání z prohlížeče, s exportem a importem JSON pro zálohy.
MQTT průzkumník
Procházejte strom živých témat, kontrolujte uchované datové zprávy s metadaty QoS a publikujte zprávy přímo z ovládacího panelu.
Historie zpráv a přehrávání
Každá publikovaná zpráva je zachycena v lokálním úložišti SQLite s filtry témat, fulltextovým vyhledáváním a akcí pro opětovné přehrání jedním kliknutím.
Chytrá detekce anomálií
Místní statistický modul sleduje frekvenci publikování a výchozí hodnoty témat, generuje upozornění při nárůstech, odchylkách a neočekávaném tichu.
Proč provozovat BunkerM u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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