Sleva až 69 % na BunkerM

Implementujte BunkerM jednoklikovou instalací.

Komplexní broker Eclipse Mosquitto MQTT s webovým ovládacím panelem, správou ACL a živým monitorováním.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99  /měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte BunkerM jednoklikovou instalací.

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68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem BunkerM vytvořit

BunkerM balí Eclipse Mosquitto s kompletním řídicím panelem do jednoho kontejneru, takže získáte produkční MQTT broker, aniž byste museli ručně upravovat konfigurační soubory nebo instalovat samostatné uživatelské rozhraní (UI). Přibalené webové rozhraní zajišťuje dynamické zabezpečení, seznamy řízení přístupu (ACL) pro klienty a role, živé prozkoumávání témat a historii zpráv s možností přehrání — to vše podpořeno lokálním úložištěm SQLite, které zaznamenává každou publikovanou zprávu.

Vlastní hostování BunkerM na vašem VPS udržuje telemetrii zařízení, pravidla ACL a historické zprávy na infrastruktuře, kterou kontrolujete, s neomezeným počtem klientů a bez poplatků za zprávu. Image obsahuje detektor statistických anomálií a lokální automatizační engine pro publikování založené na cronu a sledování založené na podmínkách, vše běží uvnitř kontejneru bez závislosti na cloudu.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce BunkerM

Mosquitto s webovým UI

Obsahuje Eclipse Mosquitto a kompletní administrační panel v jednom kontejneru, s předpřipravenou podporou MQTT 3.1.1 a MQTT 5.

Dynamický editor ACL

Vytvářejte klienty, role a skupiny s detailními pravidly pro publikování a odebírání z prohlížeče, s exportem a importem JSON pro zálohy.

MQTT průzkumník

Procházejte strom živých témat, kontrolujte uchované datové zprávy s metadaty QoS a publikujte zprávy přímo z ovládacího panelu.

Historie zpráv a přehrávání

Každá publikovaná zpráva je zachycena v lokálním úložišti SQLite s filtry témat, fulltextovým vyhledáváním a akcí pro opětovné přehrání jedním kliknutím.

Chytrá detekce anomálií

Místní statistický modul sleduje frekvenci publikování a výchozí hodnoty témat, generuje upozornění při nárůstech, odchylkách a neočekávaném tichu.

Proč provozovat BunkerM u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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