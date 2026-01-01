Sleva až 69 % na DDNS Updater

Instalace DDNS Updateru na jedno kliknutí.

Nenáročný samohostovaný dynamický aktualizátor DNS, který udržuje A a AAAA záznamy synchronizované napříč 40+ poskytovateli DNS.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Instalace DDNS Updateru na jedno kliknutí.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem DDNS Updater vytvořit

DDNS Updater je open-source služba v Go, která udržuje záznamy DNS A a AAAA nasměrované na správnou IP adresu u více než 40 poskytovatelů DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains a mnoho dalších — z jediného konfiguračního souboru. Funguje jako bezhlavý agent, který potřebuje pouze odchozí připojení, se stavem viditelným prostřednictvím logů kontejneru nebo vestavěného HTTP dashboardu dostupného přes SSH port-forward, když chcete zobrazení v prohlížeči.

Vlastní hostování DDNS Updateru na svém vlastním VPS vám poskytne stabilního, neustále běžícího agenta, který může aktualizovat záznamy DNS pro domácí routery, IoT brány, sekundární servery nebo jakýkoli jiný koncový bod, jehož veřejná IP adresa se mění. Přihlašovací údaje poskytovatele a logika aktualizace zůstávají uvnitř vaší infrastruktury a jedna instance může spravovat záznamy pokrývající více domén a poskytovatelů paralelně.

Začít
Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce DDNS Updater

40+ poskytovatelů DNS

Aktualizujte záznamy na Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric a desítkách dalších z jedné instance.

Pravidelné kontroly

Konfigurovatelná frekvence dotazování s okny pro zchlazení, takže veřejná IP adresa je načtena a záznamy jsou aktualizovány pouze tehdy, když je to skutečně potřeba.

IPv4 a IPv6

Sleduje záznamy A i AAAA současně, s plynulým přechodem, když je na upstreamovém připojení k dispozici pouze jedna rodina adres.

Integrovaný řídicí panel stavu

Lokální řídicí panel pouze pro čtení zobrazuje aktuální stav záznamu, čas poslední aktualizace, pozorovanou IP adresu a chyby u jednotlivých záznamů, pokud je k němu přistupováno přes přesměrování portu SSH.

Vícezdrojové načítání IP adresy

Veřejná IP adresa je určována kombinací více poskytovatelů založených na protokolech HTTP a DNS, takže jediný výpadek upstreamu nezablokuje všechny aktualizace.

Oznámení pomocí shoutrrr

Volitelná integrace shoutrrr odesílá upozornění na Discord, Slack, Telegram nebo e-mail, když selže aktualizace nebo je detekována změna IP adresy.

Proč provozovat DDNS Updater u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

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