Instalace DDNS Updateru na jedno kliknutí.
Nenáročný samohostovaný dynamický aktualizátor DNS, který udržuje A a AAAA záznamy synchronizované napříč 40+ poskytovateli DNS.
Vyberte si VPS balíček pro DDNS Updater
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem DDNS Updater vytvořit
DDNS Updater je open-source služba v Go, která udržuje záznamy DNS A a AAAA nasměrované na správnou IP adresu u více než 40 poskytovatelů DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains a mnoho dalších — z jediného konfiguračního souboru. Funguje jako bezhlavý agent, který potřebuje pouze odchozí připojení, se stavem viditelným prostřednictvím logů kontejneru nebo vestavěného HTTP dashboardu dostupného přes SSH port-forward, když chcete zobrazení v prohlížeči.
Vlastní hostování DDNS Updateru na svém vlastním VPS vám poskytne stabilního, neustále běžícího agenta, který může aktualizovat záznamy DNS pro domácí routery, IoT brány, sekundární servery nebo jakýkoli jiný koncový bod, jehož veřejná IP adresa se mění. Přihlašovací údaje poskytovatele a logika aktualizace zůstávají uvnitř vaší infrastruktury a jedna instance může spravovat záznamy pokrývající více domén a poskytovatelů paralelně.
Hlavní funkce DDNS Updater
40+ poskytovatelů DNS
Aktualizujte záznamy na Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric a desítkách dalších z jedné instance.
Pravidelné kontroly
Konfigurovatelná frekvence dotazování s okny pro zchlazení, takže veřejná IP adresa je načtena a záznamy jsou aktualizovány pouze tehdy, když je to skutečně potřeba.
IPv4 a IPv6
Sleduje záznamy A i AAAA současně, s plynulým přechodem, když je na upstreamovém připojení k dispozici pouze jedna rodina adres.
Integrovaný řídicí panel stavu
Lokální řídicí panel pouze pro čtení zobrazuje aktuální stav záznamu, čas poslední aktualizace, pozorovanou IP adresu a chyby u jednotlivých záznamů, pokud je k němu přistupováno přes přesměrování portu SSH.
Vícezdrojové načítání IP adresy
Veřejná IP adresa je určována kombinací více poskytovatelů založených na protokolech HTTP a DNS, takže jediný výpadek upstreamu nezablokuje všechny aktualizace.
Oznámení pomocí shoutrrr
Volitelná integrace shoutrrr odesílá upozornění na Discord, Slack, Telegram nebo e-mail, když selže aktualizace nebo je detekována změna IP adresy.
Proč provozovat DDNS Updater u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.