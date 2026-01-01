Instalace Domain Lockeru jedním kliknutím.
Open-source platforma pro monitorování a správu doménových portfolií s automatizovaným sledováním DNS, SSL a WHOIS.
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Co všechno můžete s produktem Domain Locker vytvořit
Domain Locker je samoobslužná platforma vytvořená pro vývojáře, firmy a IT profesionály, kteří spravují více doménových jmen napříč registrátory. Automaticky shromažďuje záznamy DNS, podrobnosti o SSL certifikátech, data WHOIS, subdomény a informace o IP adresách pro každou doménu ve vašem portfoliu, což vám poskytuje jediné místo pro sledování stavu a historie domén.
Integrace upozornění – včetně e-mailu, webhooků, Telegramu a Signalu – vás upozorní na blížící se vypršení platnosti, změny DNS a bezpečnostní anomálie dříve, než se stanou incidenty. Interaktivní analýzy a sledování nákladů doplňují sadu funkcí, což z Domain Lockeru činí kompletní operační nástroj pro každého, kdo to s doménovými aktivy myslí vážně. Samoobslužný hosting udržuje všechna tato citlivá data registrátora a DNS plně pod vaší kontrolou.
Hlavní funkce Domain Locker
Automatizované monitorování domény
Nepřetržitě shromažďuje záznamy DNS, certifikáty SSL, data WHOIS a informace o subdoménách, abyste měli vždy aktuální přehled o každé doméně.
Upozornění na vypršení platnosti a změny
Odesílá oznámení prostřednictvím e-mailu, webhooků, Telegramu nebo Signalu, když se doména blíží vypršení platnosti nebo se neočekávaně změní záznam DNS.
Bezpečnostní audit
Analyzuje konfigurace domén z hlediska chybných konfigurací a navrhuje konkrétní vylepšení pro zabezpečení nastavení DNS a certifikátů.
Analytika a historie
Interaktivní grafy a časové osy ukazují, jak se konfigurace domén a výkon vyvíjely v průběhu času pro snazší řešení problémů.
Sledování nákladů a aktiv
Zaznamenává nákupní ceny, náklady na obnovení a odhadované tržní hodnoty, abyste mohli spravovat doménová portfolia jako finanční aktiva.
Proč provozovat Domain Locker u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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