Implementujte Atlas CMMS jedním kliknutím.
Open-source platforma pro správu údržby pro pracovní příkazy, aktiva a preventivní plánování ve velkém měřítku.
Vyberte si VPS balíček pro Atlas CMMS
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Atlas CMMS vytvořit
Atlas CMMS je self-hosted počítačový systém pro správu údržby (CMMS) určený pro týmy v oblasti správy zařízení, výroby, zdravotnictví, pohostinství a technických služeb. Centralizuje pracovní příkazy, plány preventivní údržby, záznamy o vybavení, inventář náhradních dílů a servisní požadavky, aby technici a manažeři sdíleli jeden zdroj pravdivých informací namísto žonglování s tabulkami, papírovými záznamy a e-mailovými konverzacemi.
Vlastní hostování na vašem VPS udržuje citlivá data o aktivech, záznamy o technicích a historii údržby pod vaší plnou kontrolou, bez poplatků za uživatele a bez závislosti na dodavateli. Backend pohání Spring Boot, webovou aplikaci React a doprovodná mobilní aplikace umožňuje technikům v terénu pracovat offline a synchronizovat se po opětovném připojení.
Hlavní funkce Atlas CMMS
Správa pracovních příkazů
Vytvářejte, přidělujte a sledujte pracovní příkazy s prioritami, časovými záznamy, přílohami a kompletní historií pro každou zakázku a technika.
Preventivní údržba
Naplánujte opakované inspekce a automatizujte vytváření pracovních příkazů na základě spouštěčů z odečtů měřidel, časových intervalů nebo událostí majetku.
Sledování majetku a zásob
Katalogizujte vybavení s metrikami prostojů, náklady na údržbu a inventářem dílů s upozorněními na stav zásob a automatizovanými nákupními objednávkami.
Mobilní terénní aplikace
Nativní aplikace pro iOS a Android umožňují technikům skenovat QR kódy, zaznamenávat čas, pořizovat fotografie a dokončovat pracovní příkazy přímo na místě.
Analytika a reporty
Vestavěné řídicí panely pokrývají soulad s pracovními příkazy, spolehlivost zařízení, trendy prostojů, využití pracovní síly a analýzu nákladů.
Proč provozovat Atlas CMMS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.