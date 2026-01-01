Implementujte WUD jedním kliknutím.
Open-source sledovač, který detekuje aktualizace Docker obrazů a upozorní vás prostřednictvím desítek integrovaných kanálů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem WUD vytvořit
WUD (What's Up Docker) je aktivně udržovaný nástupce whats-up-docker, zcela zaměřený na udržování aktuálních obrazů kontejnerů napříč vlastní hostovanou infrastrukturou. Nepřetržitě kontroluje běžící kontejnery, dotazuje se na upstream registry a přesně hlásí, které obrazy mají k dispozici nové verze — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay a vlastní hostované registry jsou podporovány ihned po vybalení.
Vlastní hostování WUD na vašem vlastním VPS odstraňuje jakoukoli závislost na sledovačích aktualizací SaaS třetích stran a udržuje kompletní inventář vaší flotily kontejnerů uvnitř infrastruktury, kterou ovládáte. Spouštěče mohou rozesílat oznámení do Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, generických webhooků, nebo automaticky přestavovat stacky.
Hlavní funkce WUD
Víceregistrové sledování
Sleduje aktualizace napříč Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay a jakýmikoli vlastními registry bez rozšíření pro jednotlivé poskytovatele.
Spustit automatizace
Směruje události nové verze do Slacku, Telegramu, Discordu, Apprise, MQTT, obecných webhooků nebo úloh pro přestavbu kontejnerů.
Webové uživatelské rozhraní a REST API
Procházejte čekající aktualizace, kontrolujte souhrny a integrujte se se stávajícími dashboardy prostřednictvím zdokumentovaného REST API.
Detailní sledovací pravidla
Zahrňte nebo vylučte kontejnery podle štítku, názvu nebo registru a vyberte si mezi strategiemi porovnání semver, regex nebo digest.
Metriky Prometheus
Exportuje kontejner a aktualizuje metriky na /metrics, aby stávající stacky Grafana mohly upozorňovat na zastaralé obrazy.
Nízké nároky
Běží jako jediný kontejner Node.js s malým úložným objemem, vhodný pro malé instance VPS vedle produkčních úloh.
Proč provozovat WUD u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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