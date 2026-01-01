Instalace Home Assistantu jedním kliknutím.
Open-source platforma pro domácí automatizaci s důrazem na soukromí s více než 2 000 integracemi pro chytrá zařízení a služby.
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Co všechno můžete s produktem Home Assistant vytvořit
Home Assistant je přední open-source platforma pro domácí automatizaci, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Sjednocuje chytrá zařízení od různých výrobců — světla, termostaty, kamery, bezpečnostní systémy a multimediální přehrávače — do jediného přizpůsobitelného rozhraní s výkonným automatizačním jádrem, které podporuje komplexní scénáře spouštěné časem, stavy zařízení nebo externími událostmi.
Nasazení Home Assistantu na vašem vlastním VPS zajišťuje, že vaše chytrá domácnost zůstane funkční i během lokálních výpadků, poskytuje spolehlivý vzdálený přístup odkudkoli a udržuje veškerá data zařízení a automatizační logiku zcela pod vaší kontrolou bez závislosti na cloudových službách.
Hlavní funkce Home Assistant
2 000+ Integrací
Připojte prakticky jakékoli zařízení chytré domácnosti nebo cloudovou službu prostřednictvím neustále se rozšiřující knihovny komunitních integrací.
Místní ovládání
Všechny automatizace běží lokálně bez závislosti na cloudu, zajišťují, že váš domov zůstane responzivní, i když selže připojení k internetu.
Výkonné automatizace
Vizuální a na YAML založený editor automatizace podporuje komplexní spouštěče, podmínky a vícekrokové akce pro jakýkoli scénář.
Přizpůsobitelné panely
Lovelace dashboardy vám umožňují navrhovat personalizovaná ovládací rozhraní pro jakékoli zařízení nebo obrazovku ve vaší domácnosti.
Integrace hlasového asistenta
Funguje s Google Assistant, Amazon Alexa a Siri pro hands-free ovládání jakéhokoli připojeného zařízení.
Monitorování energie
Sledování a optimalizace spotřeby energie v domácnosti pomocí specializovaných monitorovacích panelů a dat o spotřebě na úrovni zařízení.
Proč provozovat Home Assistant u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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