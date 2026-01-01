Nasaďte Postiz s instalací jedním kliknutím.
Open-source platforma pro plánování příspěvků na sociálních sítích s tvorbou obsahu poháněnou umělou inteligencí pro více než 15 sítí z jednoho řídicího panelu.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Postiz vytvořit
Postiz je open-source alternativa k drahým SaaS nástrojům pro sociální média, která vám umožňuje plánovat, spravovat a analyzovat vaši přítomnost napříč X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord a dalšími z jednoho jednotného rozhraní. Jeho vestavěná AI integrace s OpenAI generuje návrhy příspěvků a automatické dokončování, zatímco editor podobný Canvě zpracovává vizuální obsah.
Vlastní hostování Postizu na vašem VPS udržuje vaši obsahovou strategii a analytická data v soukromí, odstraňuje poplatky za předplatné na uživatele a poskytuje týmům neomezenou kapacitu plánování s vlastními integracemi prostřednictvím N8N, Make.com a Zapier.
Hlavní funkce Postiz
Multiplatformní plánování
Naplánujte a publikujte na 15+ sociálních sítí současně ze sdíleného kalendáře obsahu s funkcí drag-and-drop pro přeplánování a hromadným importem CSV.
Generování obsahu AI
Integrace OpenAI navrhuje texty příspěvků, dokončuje návrhy a pomáhá přizpůsobit sdělení publiku každé platformy – čímž ušetří hodiny ručního psaní.
Integrovaný vizuální editor
Editor podobný Canvě vám umožňuje navrhovat obrázky a značkovou grafiku přímo v Postizu, aniž byste museli přepínat na samostatný grafický nástroj.
Týmová spolupráce
Řízení přístupu na základě rolí a schvalovací pracovní postupy umožňují více přispěvatelům spravovat sociální účty při zachování konzistence značky a dohledu.
Automatizační integrace
Nativní konektory pro N8N, Make.com a Zapier vám umožňují spouštět příspěvky z externích událostí a vytvářet komplexní automatizační kanály obsahu.
Proč provozovat Postiz u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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