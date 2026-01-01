Implementujte Activepieces v instalaci na jedno kliknutí.
Open-source automatizační platforma bez kódování s více než 200 integracemi a s vestavěnou podporou AI agentů.
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Co všechno můžete s produktem Activepieces vytvořit
Activepieces je bezplatná open-source automatizační platforma, která vám umožňuje propojit vaše aplikace a automatizovat opakující se úkoly prostřednictvím vizuálního drag-and-drop editoru — bez nutnosti kódování. S více než 200 integracemi pokrývajícími nástroje pro produktivitu, komunikační platformy, databáze a AI služby slouží jako samoobslužná alternativa k Zapieru a Make.
Co odlišuje Activepieces, je jeho nativní design s prioritou AI: můžete vytvářet inteligentní agenty, kteří používají LLM k uvažování a jednání, připojit se k nástrojům kompatibilním s MCP a spouštět vlastní kroky v JavaScriptu nebo Pythonu, když přístup bez kódování nestačí. Protože vše běží na vaší vlastní infrastruktuře, vaše API klíče, zákaznická data a obchodní logika nikdy neopustí vaše servery — a nejsou účtovány žádné poplatky za jednotlivé úkoly, bez ohledu na to, kolik automatizací spustíte.
Hlavní funkce Activepieces
Vizuální editor pracovních postupů
Rozhraní drag-and-drop umožňuje komukoli vytvářet vícestupňové automatizace bez psaní kódu, čímž se zkracuje čas od nápadu k fungujícímu pracovnímu postupu na minuty.
Více než 200 integrací
Připojte Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion a stovky dalších s předpřipravenou integrací, zahrnující nástroje, které většina týmů již používá.
Podpora AI asistenta
Vytvářejte agenty, kteří používají velké jazykové modely k uvažování, vyhledávání a provádění akcí – překračující automatizaci založenou na pravidlech k řešení úkolů, které vyžadují úsudek.
Kroky vlastního kódu
Ponořte se do JavaScriptu nebo Pythonu v rámci jakéhokoli pracovního postupu pro logiku, která přesahuje možnosti bezkódového vývoje, a poskytněte vývojářům plnou flexibilitu, aniž byste opustili vizuální editor.
Žádné účtování podle spotřeby
Vlastní hosting znamená neomezený počet spuštění pracovních postupů bez dalších nákladů, díky čemuž je Activepieces ekonomický pro automatizační procesy s vysokým objemem, které by byly drahé na cloudových platformách.
Proč provozovat Activepieces u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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