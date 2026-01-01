Sleva až 69 % na n8n

Nasaďte n8n s instalací jedním kliknutím.

Open-source platforma pro automatizaci pracovních postupů s vizuálním editorem založeným na uzlech pro připojení aplikací, API a služeb.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte n8n s instalací jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem n8n vytvořit

n8n je platforma pro automatizaci pracovních postupů, která propojuje aplikace, služby a API prostřednictvím vizuálního rozhraní založeného na uzlech. Umožňuje jednotlivcům a týmům automatizovat opakující se úkoly, synchronizovat data napříč nástroji a vytvářet vlastní integrační pipeline – to vše bez uzamykání dat do cloudu třetí strany. Díky stovkám vestavěných uzlů, podpoře vlastní logiky JavaScriptu a událostmi řízenému spouštění prostřednictvím webhooků a plánů, n8n zvládá vše od jednoduchých oznámení po složité vícestupňové obchodní procesy.

Vlastní hostování n8n na vašem VPS znamená, že vaše logika pracovních postupů, přihlašovací údaje k API a data o spouštění nikdy neopustí vaši infrastrukturu. Získáte neomezené spouštění pracovních postupů bez cen za jednotlivé úkoly a plnou kontrolu nad rozšířením, zálohováním a verzováním svých automatizací přesně podle potřeby.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce n8n

Vizuální tvůrce workflow

Editor uzlů s funkcí drag-and-drop vám umožňuje vizuálně navrhovat vícestupňové automatizace s náhledy spuštění v reálném čase pro ladění každého kroku.

Stovky integrací

Vestavěné uzly pokrývají populární aplikace, databáze a API – od Slacku a GitHubu po PostgreSQL a HTTP požadavky – připravené k použití bez vlastního kódu.

Vlastní logika JavaScriptu

Napište JavaScript přímo do uzlů pracovního postupu pro transformaci dat, aplikaci obchodní logiky nebo volání jakéhokoli externího API, které není pokryto vestavěnými integracemi.

Webhooks a plánování

Spouštějte pracovní postupy okamžitě pomocí webhooků, podle plánu cronu nebo v reakci na události z připojených služeb bez opakovaného dotazování.

Vlastnictví dat na vlastním hostingu

Všechny definice pracovních postupů, přihlašovací údaje k API a protokoly spuštění zůstávají na vašem VPS bez poplatků za každé spuštění a bez omezení využití.

Proč provozovat n8n u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀

Noel
Noel

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Omkar
Omkar

Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.

Sylvain
Sylvain

Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.

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Martin K

Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.

30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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