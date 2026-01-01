Nasaďte n8n s instalací jedním kliknutím.
Open-source platforma pro automatizaci pracovních postupů s vizuálním editorem založeným na uzlech pro připojení aplikací, API a služeb.
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Co všechno můžete s produktem n8n vytvořit
n8n je platforma pro automatizaci pracovních postupů, která propojuje aplikace, služby a API prostřednictvím vizuálního rozhraní založeného na uzlech. Umožňuje jednotlivcům a týmům automatizovat opakující se úkoly, synchronizovat data napříč nástroji a vytvářet vlastní integrační pipeline – to vše bez uzamykání dat do cloudu třetí strany. Díky stovkám vestavěných uzlů, podpoře vlastní logiky JavaScriptu a událostmi řízenému spouštění prostřednictvím webhooků a plánů, n8n zvládá vše od jednoduchých oznámení po složité vícestupňové obchodní procesy.
Vlastní hostování n8n na vašem VPS znamená, že vaše logika pracovních postupů, přihlašovací údaje k API a data o spouštění nikdy neopustí vaši infrastrukturu. Získáte neomezené spouštění pracovních postupů bez cen za jednotlivé úkoly a plnou kontrolu nad rozšířením, zálohováním a verzováním svých automatizací přesně podle potřeby.
Hlavní funkce n8n
Vizuální tvůrce workflow
Editor uzlů s funkcí drag-and-drop vám umožňuje vizuálně navrhovat vícestupňové automatizace s náhledy spuštění v reálném čase pro ladění každého kroku.
Stovky integrací
Vestavěné uzly pokrývají populární aplikace, databáze a API – od Slacku a GitHubu po PostgreSQL a HTTP požadavky – připravené k použití bez vlastního kódu.
Vlastní logika JavaScriptu
Napište JavaScript přímo do uzlů pracovního postupu pro transformaci dat, aplikaci obchodní logiky nebo volání jakéhokoli externího API, které není pokryto vestavěnými integracemi.
Webhooks a plánování
Spouštějte pracovní postupy okamžitě pomocí webhooků, podle plánu cronu nebo v reakci na události z připojených služeb bez opakovaného dotazování.
Vlastnictví dat na vlastním hostingu
Všechny definice pracovních postupů, přihlašovací údaje k API a protokoly spuštění zůstávají na vašem VPS bez poplatků za každé spuštění a bez omezení využití.
Proč provozovat n8n u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.