Implementujte n8n s AI asistentem jedním kliknutím.
Automatizace pracovních postupů s vestavěným AI chatem, který za vás plánuje, vytváří a ladí vaše automatizace.
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Co všechno můžete s produktem n8n with AI Assistant vytvořit
n8n je platforma pro automatizaci pracovních postupů, která propojuje aplikace, služby a API prostřednictvím vizuálního editoru založeného na uzlech. Toto nasazení přidává AI asistenta n8n, chatovací rozhraní, které převádí požadavky v přirozeném jazyce na funkční pracovní postupy — vybírá správné uzly, propojuje je, píše výrazy a vysvětluje, proč spuštění selhalo, místo aby vás nechalo číst protokoly.
Asistent spouští kód ve službě sandbox nasazené vedle n8n na vašem vlastním VPS namísto cloudu třetí strany, takže logika pracovních postupů, přihlašovací údaje a vygenerovaný kód zůstávají na vaší infrastruktuře. Je poháněn technologií Nexos AI, což asistentovi poskytuje přístup k nejmodernějším modelům prostřednictvím jediného klíče, zatímco si zachováte neomezené spouštění pracovních postupů a žádné poplatky za úkol.
Hlavní funkce n8n with AI Assistant
Tvorba pracovních postupů řízená chatem
Popište automatizaci, kterou chcete, vlastními slovy a asistent za vás sestaví uzly, propojení a výrazy.
Vlastně hostovaný kódový sandbox
Generovaný kód se spouští v izolované sandboxové službě běžící na vašem vlastním VPS, takže nic není odesíláno externímu poskytovateli spouštění.
Řízené ladění chyb
Zeptejte se asistenta, proč se spuštění nezdařilo, a získejte vysvětlení s konkrétní opravou namísto procházení nezpracovanými protokoly spuštění.
Přístup k AI modelu Nexos
Jeden klíč umělé inteligence Nexos poskytuje asistentovi přístup k předním modelům a model, který používá, můžete kdykoli přepnout.
Plná sada automatizace n8n
Vše ve standardním n8n je zahrnuto — stovky integrací, webhooks, plány a vlastní JavaScript uzly.
Data zůstávají na vašem VPS
Definice workflow, přihlašovací údaje k API a historie spuštění jsou uloženy v trvalém svazku, který ovládáte a můžete jej volně zálohovat.
Proč provozovat n8n with AI Assistant u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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