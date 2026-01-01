Sleva až 69 % na n8n with AI Assistant

Implementujte n8n s AI asistentem jedním kliknutím.

Automatizace pracovních postupů s vestavěným AI chatem, který za vás plánuje, vytváří a ladí vaše automatizace.

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Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
202,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte n8n s AI asistentem jedním kliknutím.

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NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
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Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem n8n with AI Assistant vytvořit

n8n je platforma pro automatizaci pracovních postupů, která propojuje aplikace, služby a API prostřednictvím vizuálního editoru založeného na uzlech. Toto nasazení přidává AI asistenta n8n, chatovací rozhraní, které převádí požadavky v přirozeném jazyce na funkční pracovní postupy — vybírá správné uzly, propojuje je, píše výrazy a vysvětluje, proč spuštění selhalo, místo aby vás nechalo číst protokoly.

Asistent spouští kód ve službě sandbox nasazené vedle n8n na vašem vlastním VPS namísto cloudu třetí strany, takže logika pracovních postupů, přihlašovací údaje a vygenerovaný kód zůstávají na vaší infrastruktuře. Je poháněn technologií Nexos AI, což asistentovi poskytuje přístup k nejmodernějším modelům prostřednictvím jediného klíče, zatímco si zachováte neomezené spouštění pracovních postupů a žádné poplatky za úkol.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce n8n with AI Assistant

Tvorba pracovních postupů řízená chatem

Popište automatizaci, kterou chcete, vlastními slovy a asistent za vás sestaví uzly, propojení a výrazy.

Vlastně hostovaný kódový sandbox

Generovaný kód se spouští v izolované sandboxové službě běžící na vašem vlastním VPS, takže nic není odesíláno externímu poskytovateli spouštění.

Řízené ladění chyb

Zeptejte se asistenta, proč se spuštění nezdařilo, a získejte vysvětlení s konkrétní opravou namísto procházení nezpracovanými protokoly spuštění.

Přístup k AI modelu Nexos

Jeden klíč umělé inteligence Nexos poskytuje asistentovi přístup k předním modelům a model, který používá, můžete kdykoli přepnout.

Plná sada automatizace n8n

Vše ve standardním n8n je zahrnuto — stovky integrací, webhooks, plány a vlastní JavaScript uzly.

Data zůstávají na vašem VPS

Definice workflow, přihlašovací údaje k API a historie spuštění jsou uloženy v trvalém svazku, který ovládáte a můžete jej volně zálohovat.

Proč provozovat n8n with AI Assistant u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀

Noel
Noel

Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.

Omkar
Omkar

Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.

Sylvain
Sylvain

Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.

Herriman
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Martin K
Martin K

Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.

30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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