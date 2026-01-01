Nasaďte OMERO s instalací jedním kliknutím.
Open-source platforma pro správu obrazových dat pro vědeckou mikroskopii s vícerozměrným webovým prohlížečem.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OMERO vytvořit
OMERO je platforma pro správu dat Open Microscopy Environment vytvořená pro výzkumné laboratoře, které pracují s vícerozměrnými biozobrazovacími daty. Importuje mikroskopické snímky z více než 150 proprietárních formátů souborů prostřednictvím Bio-Formats, uchovává je v prohledávatelném úložišti a poskytuje je prostřednictvím webového prohlížeče, který zpracovává kanály, časosběrné snímky a Z-stacky bez proprietárního softwaru.
Vlastní hostování OMERO na vašem VPS dává laboratorním skupinám plnou kontrolu nad nezpracovanými obrazovými daty, anotacemi a přístupovými oprávněními, zatímco sdružuje back-end OMERO.server, front-end OMERO.web a úložiště PostgreSQL v jediném nasazení.
Hlavní funkce OMERO
Vícerozměrný prohlížeč
Prohlížejte Z-stacky, časosběrné sekvence a vícekanálové akvizice přímo v prohlížeči bez instalace desktopového mikroskopického softwaru.
Import Bio-Formats
Načtěte snímky z více než 150 proprietárních mikroskopických formátů a zachovejte původní metadata prostřednictvím přibalené knihovny Bio-Formats.
Skupiny a oprávnění
Organizujte výzkumníky do spolupracujících skupin s oprávněními pouze pro čtení, čtení a anotování nebo čtení a zápis na sdílených datových sadách a projektech.
Anotace a tagy
Připojte štítky, hodnocení, komentáře, páry klíč-hodnota a přílohy souborů k obrázkům, aby experimentální kontext zůstal propojen se surovými daty.
Skriptování a API
Automatizujte analytické pipeline prostřednictvím API Pythonu, Javy a MATLABu nebo spouštějte serverové skripty OMERO.scripts na celých datových sadách.
Proč provozovat OMERO u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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