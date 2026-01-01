Sleva až 69 % na Apollo

Nasaďte Apollo s instalací na jedno kliknutí.

Editor pro anotaci genomu pro týmovou spolupráci v reálném čase vytvořený pro distribuované biologické výzkumné týmy.

Spusťte svou aplikaci okamžitě
Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
139,99  /měs.
Vybrat balíček
30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte Apollo s instalací na jedno kliknutí.

Vyberte si VPS balíček pro Apollo

68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Apollo vytvořit

Apollo je přední open-source platforma pro komunitně řízenou anotaci genomu, vyvinutá projektem Generic Model Organism Database (GMOD). Je postavena na prohlížeči poháněném JBrowse a umožňuje kurátorům napříč institucemi současně upravovat genové modely, transkripty a rysy na sdílených referenčních genomech — přičemž každá změna je sledována, přiřazena a okamžitě viditelná pro spolupracovníky.

Vlastní hostování Apolla na vašem vlastním VPS udržuje vlastní data anotací uvnitř vaší infrastruktury, spíše než na serverech třetích stran. Výzkumné laboratoře, konsorcia a biotechnologické týmy získají jedinou autoritativní databázi anotací, granulární oprávnění pro jednotlivé organismy a historii kurace, kterou plně vlastní — aniž by externě sdílely citlivá genomická data.

Začít
Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Apollo

Souběžné úpravy v reálném čase

Více kurátorů upravuje stejný genom současně, přičemž změny jsou okamžitě vysílány prostřednictvím synchronizace založené na protokolu WebSocket.

Prohlížeč poháněný JBrowse

Postaveno na genomovém prohlížeči JBrowse, poskytuje kurátorům známou navigaci po stopách, vyhledávání a vizualizaci sekvencí ihned po vybalení.

Organismová oprávnění

Granulární přístup založený na rolích umožňuje administrátorům přiřadit práva pro čtení, zápis nebo správu na organismus a na skupinu uživatelů.

Historie anotací

Každá úprava přepisu, komentář a změna funkce jsou zaznamenány s autorem a časovou značkou, což podporuje kompletní audit a pracovní postupy pro vrácení změn.

Import GFF3 a FASTA

Načtěte referenční genomy a existující anotace prostřednictvím standardních bioinformatických formátů bez nutnosti proprietární konverze.

Proč provozovat Apollo u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
Začít
Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀

Noel
Noel

Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.

Omkar
Omkar

Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.

Sylvain
Sylvain

Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.

Herriman
Herriman

VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.

Martin K
Martin K

Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.

30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

Začít

Objevte další aplikace k implementaci

AirTrail

AirTrail

Osobní letový deník s interaktivní mapou, statistikami a podporou více uživatelů

Implementovat
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Lehká samoobslužná wiki se stránkami s podporou Gitu a s editací v Markdownu

Implementovat
ArchivesSpace

ArchivesSpace

Open-source správa archivních informací pro rukopisy a digitální objekty

Implementovat
Zobrazit všechny aplikace

Záleží nám na vašem soukromí

Tento web používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webu a ke shromažďování údajů o tom, jak jej používáte, a také pro marketingové účely. Souhlasem s používáním souborů cookie souhlasíte s jejich ukládáním na vašem zařízení za účelem cílené reklamy, personalizace a analytiky, jak je popsáno v našich zásadách používání souborů cookie.