Nasaďte Apollo s instalací na jedno kliknutí.
Editor pro anotaci genomu pro týmovou spolupráci v reálném čase vytvořený pro distribuované biologické výzkumné týmy.
Vyberte si VPS balíček pro Apollo
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Apollo vytvořit
Apollo je přední open-source platforma pro komunitně řízenou anotaci genomu, vyvinutá projektem Generic Model Organism Database (GMOD). Je postavena na prohlížeči poháněném JBrowse a umožňuje kurátorům napříč institucemi současně upravovat genové modely, transkripty a rysy na sdílených referenčních genomech — přičemž každá změna je sledována, přiřazena a okamžitě viditelná pro spolupracovníky.
Vlastní hostování Apolla na vašem vlastním VPS udržuje vlastní data anotací uvnitř vaší infrastruktury, spíše než na serverech třetích stran. Výzkumné laboratoře, konsorcia a biotechnologické týmy získají jedinou autoritativní databázi anotací, granulární oprávnění pro jednotlivé organismy a historii kurace, kterou plně vlastní — aniž by externě sdílely citlivá genomická data.
Hlavní funkce Apollo
Souběžné úpravy v reálném čase
Více kurátorů upravuje stejný genom současně, přičemž změny jsou okamžitě vysílány prostřednictvím synchronizace založené na protokolu WebSocket.
Prohlížeč poháněný JBrowse
Postaveno na genomovém prohlížeči JBrowse, poskytuje kurátorům známou navigaci po stopách, vyhledávání a vizualizaci sekvencí ihned po vybalení.
Organismová oprávnění
Granulární přístup založený na rolích umožňuje administrátorům přiřadit práva pro čtení, zápis nebo správu na organismus a na skupinu uživatelů.
Historie anotací
Každá úprava přepisu, komentář a změna funkce jsou zaznamenány s autorem a časovou značkou, což podporuje kompletní audit a pracovní postupy pro vrácení změn.
Import GFF3 a FASTA
Načtěte referenční genomy a existující anotace prostřednictvím standardních bioinformatických formátů bez nutnosti proprietární konverze.
Proč provozovat Apollo u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.