Implementujte ArchivesSpace jednoklikovou instalací
Open-source systém pro správu archivních informací, který slouží ke správě rukopisů, záznamů a digitálních objektů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ArchivesSpace vytvořit
ArchivesSpace je přední open-source systém pro správu archivních informací, vytvořený archiváři pro archiváře. Kombinuje akvizici, uspořádání, popis a veřejné vyhledávání do jediné aplikace, která podporuje celý archivní životní cyklus – od počátečního daru až po online přístup výzkumníků.
Vlastní hostování ArchivesSpace na vašem vlastním VPS udržuje vyhledávací pomůcky, akviziční záznamy a data uživatelů pod kontrolou vaší instituce, bez poplatků za záznam nebo závislosti na dodavateli. Přibalené uživatelské rozhraní pro zaměstnance, portál pro veřejný přístup, REST API a koncový bod OAI-PMH poskytují vašemu archivu kompletní platformu pro popis a vyhledávání ihned po vybalení.
Hlavní funkce ArchivesSpace
Archivní popis
Vytvářejte a spravujte zdroje, přírůstky, archivní objekty a digitální objekty podle standardů DACS, ISAD(G) a ISAAR(CPF).
Veřejně přístupný portál
Badatelé procházejí vyhledávací pomůcky, prohledávají sbírky a prohlížejí digitální objekty prostřednictvím vestavěného veřejného vyhledávacího rozhraní.
Export EAD a MARCXML
Exportujte záznamy zdrojů jako EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS nebo Dublin Core pro integraci s vyhledávacími vrstvami a konsorciálními katalogy.
Sběr OAI-PMH
Zpřístupněte popisná metadata prostřednictvím OAI-PMH, aby agregátory jako DPLA nebo Europeana mohly automaticky sklízet kolekce.
REST API
Dokumentované JSON REST API umožňuje integrace s digitálními archivačními systémy, ETL procesy a vlastními front-endy.
Proč provozovat ArchivesSpace u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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