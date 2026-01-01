Nasaďte ClassQuiz pomocí jednoklikové instalace.
Open-source alternativa Kahootu pro živé kvízy pro více hráčů ve výuce s bodováním v reálném čase.
Vyberte si VPS balíček pro ClassQuiz
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ClassQuiz vytvořit
ClassQuiz je open-source platforma pro kvízy s vlastním hostingem, určená pro učitele, školitele a pedagogy, kteří chtějí alternativu respektující soukromí ke komerčním službám kvízů ve třídě. Hráči se připojí ke hře zadáním PINu na jakémkoli zařízení, odpovídají na otázky v reálném čase a po každém kole vidí živé žebříčky.
Vlastní hostování ClassQuizu na vašem vlastním VPS udržuje obsah kvízů, studentské odpovědi a data účtu pod vaší plnou kontrolou, vyhýbá se licenčním poplatkům za jedno místo a funguje na školních sítích bez externích závislostí. Technologický stack zahrnuje API, background worker, PostgreSQL, Redis a Meilisearch pro objevování kvízů.
Hlavní funkce ClassQuiz
Multiplayer v reálném čase
Spouštějte živé kvízové relace, kde se hráči připojují pomocí PIN kódu a odpovídají na synchronizované otázky prostřednictvím připojení WebSocket.
Tvorba kvízů
Vytvářejte otázky s výběrem z více možností, ABCD, rozsahové, hlasovací a s textovým vstupem, s obrázky, časovými limity a bodováním za každou odpověď.
Fulltextové vyhledávání
Objevte veřejné kvízy okamžitě prostřednictvím vestavěného indexu Meilisearch, který řadí výsledky podle názvu, štítků a popisu.
Soukromí na vlastním hostingu
Ponechte všechna kvízová data, jména hráčů a odpovědi na vaší vlastní infrastruktuře bez telemetrie nebo analýzy třetích stran.
Úložiště obrázků
Připojte obrázky k otázkám pomocí vestavěného lokálního úložiště nebo připojte jakýkoli backend kompatibilní s S3 pro neomezená média.
Proč provozovat ClassQuiz u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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