Implementujte Crafty Controller instalací na jedno kliknutí.
Webový ovládací panel pro vytváření, konfiguraci a provozování více serverů Minecraft Java a Bedrock z jediné palubní desky.
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Co všechno můžete s produktem Crafty Controller vytvořit
Crafty Controller je webové rozhraní s otevřeným zdrojovým kódem pro správu serverů Minecraft Java a Bedrock z jednoho ovládacího panelu. Eliminuje složité přepínání mezi SSH relacemi a záložkami obrazovky díky živým konzolím pro každý server, vestavěnému správci souborů, plánovaným úkolům a zálohám na jedno kliknutí — to vše zabalené v čistém webovém rozhraní s víceuživatelským přístupem založeným na rolích.
Samohosting Crafty na svém VPS zachovává plné vlastnictví vašich světů, konfigurací pluginů a dat hráčů na hardwaru, který ovládáte. Můžete spustit nové servery z populárních typů jar souborů — vanilla, Paper, Spigot, Forge a Bedrock — aniž byste opustili prohlížeč, a sdílet administraci s definovaným rozsahem s přáteli nebo moderátory pomocí podrobných oprávnění.
Hlavní funkce Crafty Controller
Víceserverové ovládání
Spusťte, monitorujte a provozujte několik serverů Minecraft Java a Bedrock souběžně z jednoho ovládacího panelu.
Webová konzole
Streamujte živé protokoly serveru a posílejte příkazy z prohlížeče, s prohledávatelnou historií a barevně odlišeným výstupem pro každý server.
Naplánované úkoly
Automatizujte zálohy, restarty a spouštění příkazů podle cronových plánů, abyste udrželi servery v dobrém stavu bez ručního zásahu.
Přístup na základě rolí
Definujte uživatele s oprávněními s vymezeným rozsahem, aby moderátoři a členové komunity mohli pomáhat spravovat servery bez root přístupu nebo citlivých přihlašovacích údajů.
Správce souborů
Procházejte, upravujte, nahrávejte a stahujte soubory serveru — světy, pluginy, konfigurace — přímo v prohlížeči bez klientů SSH nebo SFTP.
Proč provozovat Crafty Controller u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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