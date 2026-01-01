Implementujte Fasten Health jedním kliknutím.
Samoobslužný správce osobních a rodinných elektronických zdravotních záznamů, který shromažďuje zdravotní data od poskytovatelů a zařízení.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Fasten Health vytvořit
Fasten On-Prem je open-source správce elektronických zdravotních záznamů (EZR) s vlastním hostováním, který umožňuje jednotlivcům a rodinám konsolidovat zdravotní data od lékařů, nemocnic, laboratoří a připojených zařízení do jednoho soukromého archivu. Je postavený na standardu zdravotních dat FHIR a napsaný v Go, zpracovává záznamy prostřednictvím ručního zadávání a nahrávání balíčků FHIR Bundle exportovaných z pacientských portálů a zobrazuje je na jednotné časové ose spolu s poznámkami, stavy, léky, alergiemi a laboratorními výsledky.
Vlastní hostování Fasten na vašem vlastním VPS udržuje osobně identifikovatelná zdravotní data uvnitř infrastruktury, kterou kontrolujete, namísto poskytovatele zdravotních záznamů SaaS — což je důležité vzhledem k citlivosti lékařské historie. Šifrovaná databáze SQLite, jednobinární Go runtime a registrace pro každého uživatele znamenají, že malý VPS pohodlně hostí kompletní osobní nebo rodinný záznam.
Hlavní funkce Fasten Health
Import balíčku FHIR
Nahrajte balíčky FHIR exportované z pacientských portálů nebo jiných zdravotnických systémů, abyste přenesli stávající lékařskou historii do archivu.
FHIR-nativní úložiště
Ukládejte záznamy v jejich původní podobě zdrojů FHIR, aby strukturované dotazy, exporty a následné zpracování zůstaly nezávislé na dodavateli.
Ruční zadání záznamu
Přidejte ručně výsledky laboratorních testů, zdravotní stavy, léky, očkování a poznámky pro návštěvy, poskytovatele nebo již existující záznamy, které vznikly před přístupem k FHIR.
Rodinné účty
Spravujte záznamy pro partnery, děti nebo stárnoucí členy rodiny z jedné instance se samostatnými uživatelskými účty.
Šifrovaná databáze
Databáze SQLite je standardně šifrována v klidu, čímž chrání citlivé zdravotní záznamy na disku proti oportunistickému přístupu.
Přílohy dokumentu
Připojte naskenované dokumenty, snímky a soubory PDF k záznamům, aby celá lékařská historie byla na jednom prohledávatelném místě.
Proč provozovat Fasten Health u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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