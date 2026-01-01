Nasadit Baby Buddy jedním kliknutím.
Komplexní aplikace pro sledování miminka, která pomáhá rodičům a pečovatelům soukromě monitorovat krmení, spánek, pleny a růst.
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Co všechno můžete s produktem Baby Buddy vytvořit
Baby Buddy je aplikace pro sledování miminek zaměřená na soukromí, která pomáhá rodičům a pečovatelům zaznamenávat denní aktivity, údaje o růstu a zdravotní informace pro kojence. Plány krmení, přebalování, spánkové vzorce, měření váhy a výšky a záznamy o lécích jsou zaznamenávány prostřednictvím intuitivního webového rozhraní navrženého pro rychlý zápis v hektických chvílích rodičovství. Vizuální grafy a zprávy usnadňují identifikaci vzorců a sdílení dat s pediatry.
Vlastní hostování Baby Buddy znamená, že důvěrné detaily o vývoji a zdraví vašeho dítěte se nikdy nedostanou na servery třetích stran nebo reklamní platformy. Více pečovatelů – rodiče, prarodiče, chůvy – mohou zaznamenávat aktivity z jakéhokoli zařízení, čímž udržují domácnost synchronizovanou, aniž by se spoléhali na komerční aplikaci, která může ukončit službu nebo změnit své zásady ochrany osobních údajů.
Hlavní funkce Baby Buddy
Přístup pro více pečovatelů
Rodiče, prarodiče a chůvy mohou všichni současně zaznamenávat aktivitu z jakéhokoli zařízení, aby měli všichni přehled o aktuální rutině a potřebách dítěte.
Podrobné sledování aktivit
Zaznamenávejte krmení, přebalování, doby spánku, čas na bříšku, koupání a další s vestavěnými časovači, takže záznam trvá jen sekundy i během hektických chvil.
Záznamy růstu a zdraví
Sledujte váhu, výšku a obvod hlavy v průběhu času pomocí vizuálních grafů, které můžete přímo sdílet s poskytovateli zdravotní péče na pediatrických prohlídkách.
Vzorové zprávy
Vizuální zprávy odhalují trendy frekvence krmení, vzorce délky spánku a počty plen, což pomáhá rodičům identifikovat rutiny a včas odhalit anomálie.
Úplná ochrana dat
Všechny záznamy zůstávají na vašem vlastním serveru – žádné sdílení dat s třetími stranami, žádné reklamní profily a žádné riziko ztráty přístupu, pokud komerční služba skončí.
Proč provozovat Baby Buddy u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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