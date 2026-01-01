Sleva až 69 % na Bar Assistant

Implementujte Bar Assistant jedním kliknutím.

Samoobslužný správce receptů na koktejly, který sleduje váš barový inventář a přesně vám řekne, jaké nápoje si můžete připravit právě teď.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99  Kč /měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte Bar Assistant jedním kliknutím.

Vyberte si VPS balíček pro Bar Assistant

68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Bar Assistant vytvořit

Bar Assistant je webová aplikace s vlastním hostováním pro koktejlové nadšence a domácí barmany, kteří chtějí spravovat své zásoby ingrediencí a objevovat recepty na základě toho, co mají skutečně po ruce. Přesahuje rámec jednoduché knihy receptů tím, že inteligentně zohledňuje náhražky ingrediencí, volitelné komponenty a vztahy mezi hlavními a podřízenými ingrediencemi – maximalizuje tak počet koktejlů, které můžete připravit z vašich aktuálních zásob, aniž byste museli jít do obchodu.

Tato šablona sdružuje webové rozhraní Salt Rim, API server Bar Assistant, Meilisearch pro okamžité fulltextové vyhledávání ve vaší sbírce receptů a Redis pro ukládání do mezipaměti. Samoobslužné hostování znamená, že vaše osobní poznámky k receptům, vlastní koktejlové kreace a zásoby ingrediencí zůstanou na vašem vlastním serveru, namísto aby byly uzamčeny v aplikaci třetí strany.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Bar Assistant

Přiřazování složek k polici

Řekněte Bar Assistantovi, co máte ve své skříňce, a okamžitě vám ukáže, jaké koktejly můžete připravit, včetně chytrých kombinací s použitím náhradních ingrediencí.

Rychlé fulltextové vyhledávání

Meilisearch umožňuje okamžité vyhledávání napříč recepty, filtrování podle způsobu přípravy, ABV, typu sklenice, štítků a dalších kritérií, abyste okamžitě našli ten správný nápoj.

Import receptů

Stahujte recepty přímo z webových stránek s koktejly nebo si vytvořte vlastní, poté je uspořádejte do tematických sbírek pro různé příležitosti nebo roční období.

Víceuživatelská oprávnění

Role administrátora, moderátora, běžného uživatele a hosta vám umožňují spravovat sdílený bar pro své přátele nebo tým, aniž byste každému udělili stejnou úroveň přístupu.

Flexibilní formáty exportu

Exportujte recepty jako JSON, YAML, XML, Markdown nebo stránky připravené k tisku, aby vaše sbírka nebyla nikdy uzamčena v jediném formátu nebo platformě.

Proč provozovat Bar Assistant u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
Začít
Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
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Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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