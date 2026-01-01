Implementujte Bar Assistant jedním kliknutím.
Samoobslužný správce receptů na koktejly, který sleduje váš barový inventář a přesně vám řekne, jaké nápoje si můžete připravit právě teď.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Bar Assistant vytvořit
Bar Assistant je webová aplikace s vlastním hostováním pro koktejlové nadšence a domácí barmany, kteří chtějí spravovat své zásoby ingrediencí a objevovat recepty na základě toho, co mají skutečně po ruce. Přesahuje rámec jednoduché knihy receptů tím, že inteligentně zohledňuje náhražky ingrediencí, volitelné komponenty a vztahy mezi hlavními a podřízenými ingrediencemi – maximalizuje tak počet koktejlů, které můžete připravit z vašich aktuálních zásob, aniž byste museli jít do obchodu.
Tato šablona sdružuje webové rozhraní Salt Rim, API server Bar Assistant, Meilisearch pro okamžité fulltextové vyhledávání ve vaší sbírce receptů a Redis pro ukládání do mezipaměti. Samoobslužné hostování znamená, že vaše osobní poznámky k receptům, vlastní koktejlové kreace a zásoby ingrediencí zůstanou na vašem vlastním serveru, namísto aby byly uzamčeny v aplikaci třetí strany.
Hlavní funkce Bar Assistant
Přiřazování složek k polici
Řekněte Bar Assistantovi, co máte ve své skříňce, a okamžitě vám ukáže, jaké koktejly můžete připravit, včetně chytrých kombinací s použitím náhradních ingrediencí.
Rychlé fulltextové vyhledávání
Meilisearch umožňuje okamžité vyhledávání napříč recepty, filtrování podle způsobu přípravy, ABV, typu sklenice, štítků a dalších kritérií, abyste okamžitě našli ten správný nápoj.
Import receptů
Stahujte recepty přímo z webových stránek s koktejly nebo si vytvořte vlastní, poté je uspořádejte do tematických sbírek pro různé příležitosti nebo roční období.
Víceuživatelská oprávnění
Role administrátora, moderátora, běžného uživatele a hosta vám umožňují spravovat sdílený bar pro své přátele nebo tým, aniž byste každému udělili stejnou úroveň přístupu.
Flexibilní formáty exportu
Exportujte recepty jako JSON, YAML, XML, Markdown nebo stránky připravené k tisku, aby vaše sbírka nebyla nikdy uzamčena v jediném formátu nebo platformě.
Proč provozovat Bar Assistant u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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