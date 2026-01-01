Implementujte AdventureLog jedním kliknutím.
Sledovač cest a plánovač výletů s vlastním hostingem, interaktivními mapami, itineráři a plným vlastnictvím dat.
Vyberte si VPS balíček pro AdventureLog
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem AdventureLog vytvořit
AdventureLog je platforma pro správu cestování s otevřeným zdrojovým kódem, určená k dokumentaci minulých dobrodružství a plánování budoucích cest. Postavená na SvelteKitu a Djangu s podporou PostGIS, kombinuje interaktivní mapu světa pro vizualizaci destinací s podrobnými nástroji pro plánování cest, pokrývajícími vícedenní itineráře, lety, ubytování a kontrolní seznamy aktivit.
Na rozdíl od komerčních cestovních aplikací, které ukládají vaše cesty na servery třetích stran, je AdventureLog plně hostován samostatně — vaše fotografie, historie polohy a osobní cestovní poznámky zůstávají na infrastruktuře, kterou kontrolujete. Funkce pro spolupráci umožňují rodinám a cestovním skupinám sdílet plány a společně dokumentovat vzpomínky, zatímco analytika sleduje navštívené země a statistiky regionálního průzkumu v průběhu času.
Hlavní funkce AdventureLog
Interaktivní mapa světa
Vizualizujte každou destinaci, kterou jste navštívili na mapě světa, což vám poskytne okamžitý a uspokojivý přehled o tom, jak daleko vás vaše cesty zavedly.
Plánování vícedenní cesty
Sestavte kompletní itineráře s lety, ubytováním a aktivitami, organizovanými den po dni, aby vaše plánování cest bylo na jednom místě namísto rozptýlení v tabulkách a poznámkách.
Bohaté záznamy dobrodružství
Zdokumentujte každou destinaci s daty, popisy, osobními hodnoceními a nahráváním fotografií, čímž vytvoříte podrobný cestovní deník, který roste s každou cestou.
Cestovní analytika
Sledujte statistiky, jako jsou navštívené země, prozkoumané regiony a celková ujetá vzdálenost, a proměňte tak historii svých cest ve smysluplné osobní milníky.
Společné cesty
Sdílejte dobrodružství a společně plánujte výlety s rodinou nebo spolucestujícími, aby všichni měli přehled o itinerářích a vzpomínkách, aniž byste se museli spoléhat na nástroje pro skupinové plánování od třetích stran.
Proč provozovat AdventureLog u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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