Implementujte AirTrail jedním kliknutím.
Open-source osobní letový deník pro zaznamenávání, vizualizaci a analýzu vašich leteckých cest na interaktivní mapě světa.
Vyberte si VPS balíček pro AirTrail
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem AirTrail vytvořit
AirTrail je open-source osobní webová aplikace pro sledování letů, která vám umožňuje zaznamenávat každý let, vizualizovat své trasy na interaktivní mapě světa a prozkoumávat statistiky o své historii cestování. Podporuje import dat o letech z populárních služeb, jako jsou MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt a JetLog, což usnadňuje vytvoření kompletního záznamu od prvního dne. Podpora více uživatelů umožňuje každému členovi domácnosti udržovat samostatný soukromý letový deník na stejné instanci.
Samohostování AirTrail na svém vlastním VPS udržuje svou historii cestování soukromou a plně pod svou kontrolou, bez poplatků za předplatné a bez toho, aby data uchovávala jakákoli služba třetí strany. První uživatel, který se zaregistruje, automaticky získá přístup na úrovni vlastníka.
Hlavní funkce AirTrail
Interaktivní mapa světa
Zobrazte každý let zanesený na mapě světa s linkami tras spojujícími každý odlet a přílet, který jste navštívili.
Importy historie letů
Importujte stávající záznamy z MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog a byAir, abyste si okamžitě naplnili svou historii.
Statistiky cestování
Prozkoumejte souhrny a rozdělení podle uletěné vzdálenosti, navštívených zemí, použitých letišť, leteckých společností a času stráveného ve vzduchu.
Víceuživatelská podpora
Sdílejte jednu instanci AirTrail s rodinou nebo spolucestujícími – každý uživatel si udržuje svůj vlastní soukromý letový deník a statistiky.
Veřejné sdílení letů
Vygenerujte sdílitelný odkaz, aby ostatní mohli procházet vaši interaktivní letovou mapu bez nutnosti účtu.
Proč provozovat AirTrail u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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