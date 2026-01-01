Nasaďte ScyllaDB pomocí jednoklikové instalace.
Vysokopropustná NoSQL databáze, plně kompatibilní s Apache Cassandra a Amazon DynamoDB.
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Co všechno můžete s produktem ScyllaDB vytvořit
ScyllaDB je open-source, distribuovaná širokosloupcová NoSQL databáze napsaná v C++ na frameworku Seastar shard-per-core. Nativně podporuje Cassandra Query Language (CQL) a Amazon DynamoDB API, takže stávající aplikace Cassandra a DynamoDB se připojí bez změn kódu a zároveň běží na zlomku hardwaru.
Vlastní hostování ScyllaDB na vašem VPS poskytuje aplikacím předvídatelnou latenci v řádu jednotek milisekund pro úlohy s časovými řadami, IoT, zasílání zpráv, detekci podvodů a uživatelské profily – bez cen za operaci, bez omezení kapacity čtení/zápisu a bez závislosti na dodavateli pro spravovanou vrstvu Cassandra nebo DynamoDB.
Hlavní funkce ScyllaDB
Kompatibilní s Cassandrou
Nativně podporuje CQL a každý ovladač Cassandra, takže se stávající aplikace Cassandra připojí pouhou změnou adresy hostitele.
DynamoDB API
Vestavěné rozhraní Alternator přijímá protokol pro přenos dat Amazon DynamoDB, což umožňuje klientům DynamoDB běžet beze změn na vlastní hostované infrastruktuře.
Systém shard na jádro
Seastar framework přiřadí jeden shard každému jádru CPU pro provádění bez zámků a sdílení, které při zatížení plně vytíží všechna jádra.
Vestavěné metriky Prometheus
Nativní koncový bod /metrics zpřístupňuje stovky interních databázových metrik pro Prometheus, Grafana a monitorovací sadu ScyllaDB.
Řádková autorizace
CassandraAuthorizer vynucuje oprávnění pro jednotlivé role na keyspaces, tabulkách a řádcích, takže se každá aplikace připojuje s minimálními požadovanými oprávněními.
Lineárně škálovatelné
Přidejte uzly pro horizontální škálování propustnosti a úložiště – klastry běžně zahrnují desítky uzlů, které obsluhují miliony operací za sekundu.
Proč provozovat ScyllaDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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