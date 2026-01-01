Sleva až 69 % na Apache Amoro

Instalace Apache Amoro jedním kliknutím.

Open-source služba pro správu lakehouse pro tabulky Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive a Paimon.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99  /měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Instalace Apache Amoro jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
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Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
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Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Apache Amoro vytvořit

Apache Amoro je inkubační projekt Apache, který přidává samořídící vrstvu nad otevřené formáty lakehouse, poskytující jednotný webový panel pro katalogy, tabulky a nepřetržitou samooptimalizaci. Integruje se s Flinkem, Sparkem a Trinem, aby týmy platformy mohly centralizovat údržbu tabulek, kompresi souborů, vypršení platnosti snímků a zásady uchovávání dat napříč více formáty tabulek z jednoho místa.

Vlastní hosting Amoro udržuje metadata katalogu, statistiky tabulek a aktivitu optimalizátoru na infrastruktuře, kterou ovládáte, bez poplatků za SaaS za jednotlivé tabulky. Přibalené webové uživatelské rozhraní zobrazuje velikosti tabulek, průběh optimalizace, historii snímků a přístup k terminálu SQL, čímž poskytuje týmům datové platformy operační konzoli, která neexistuje v čistých nasazeních Iceberg nebo Paimon.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Apache Amoro

Jednotný lakehouse dashboard

Procházejte katalogy, schémata, tabulky, snímky a oddíly napříč formáty Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive a Paimon z jediného webového UI, aniž byste museli psát SQL.

Samooptimalizační motor

Nepřetržitě komprimuje malé soubory, slučuje smazané záznamy a na pozadí přepisuje manifesty, takže streamovací a CDC tabulky zůstávají rychlé pro dotazování bez ručních úloh údržby.

Víceformátový katalog

Zaregistrujte interní katalogy Amoro nebo se připojte k existujícím katalogům Hive Metastore, AWS Glue, REST a Hadoop a spravujte každý podporovaný formát tabulky z jednoho řídicího panelu.

Modulární optimalizační kontejnery

Spouštějte optimalizační úlohy na lokálním kontejneru ihned po vybalení, nebo škálujte na externí optimalizační kontejnery Flink, Spark nebo Kubernetes, jak rostou objemy dat.

Integrovaný SQL terminál

Dotazujte se na tabulky a prohlížejte je přímo z ovládacího panelu pomocí integrovaného lokálního terminálu Spark, nebo připojte Kyuubi pro sdílený přístup k SQL na produkční úrovni.

Proč provozovat Apache Amoro u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

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