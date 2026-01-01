Instalace Apache Amoro jedním kliknutím.
Open-source služba pro správu lakehouse pro tabulky Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive a Paimon.
Vyberte si VPS balíček pro Apache Amoro
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Apache Amoro vytvořit
Apache Amoro je inkubační projekt Apache, který přidává samořídící vrstvu nad otevřené formáty lakehouse, poskytující jednotný webový panel pro katalogy, tabulky a nepřetržitou samooptimalizaci. Integruje se s Flinkem, Sparkem a Trinem, aby týmy platformy mohly centralizovat údržbu tabulek, kompresi souborů, vypršení platnosti snímků a zásady uchovávání dat napříč více formáty tabulek z jednoho místa.
Vlastní hosting Amoro udržuje metadata katalogu, statistiky tabulek a aktivitu optimalizátoru na infrastruktuře, kterou ovládáte, bez poplatků za SaaS za jednotlivé tabulky. Přibalené webové uživatelské rozhraní zobrazuje velikosti tabulek, průběh optimalizace, historii snímků a přístup k terminálu SQL, čímž poskytuje týmům datové platformy operační konzoli, která neexistuje v čistých nasazeních Iceberg nebo Paimon.
Hlavní funkce Apache Amoro
Jednotný lakehouse dashboard
Procházejte katalogy, schémata, tabulky, snímky a oddíly napříč formáty Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive a Paimon z jediného webového UI, aniž byste museli psát SQL.
Samooptimalizační motor
Nepřetržitě komprimuje malé soubory, slučuje smazané záznamy a na pozadí přepisuje manifesty, takže streamovací a CDC tabulky zůstávají rychlé pro dotazování bez ručních úloh údržby.
Víceformátový katalog
Zaregistrujte interní katalogy Amoro nebo se připojte k existujícím katalogům Hive Metastore, AWS Glue, REST a Hadoop a spravujte každý podporovaný formát tabulky z jednoho řídicího panelu.
Modulární optimalizační kontejnery
Spouštějte optimalizační úlohy na lokálním kontejneru ihned po vybalení, nebo škálujte na externí optimalizační kontejnery Flink, Spark nebo Kubernetes, jak rostou objemy dat.
Integrovaný SQL terminál
Dotazujte se na tabulky a prohlížejte je přímo z ovládacího panelu pomocí integrovaného lokálního terminálu Spark, nebo připojte Kyuubi pro sdílený přístup k SQL na produkční úrovni.
Proč provozovat Apache Amoro u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.