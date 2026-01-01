Implementujte instalaci Apache CouchDB jedním kliknutím.
Víceprimární dokumentová databáze s intuitivním HTTP/JSON API, navržená pro spolehlivost a offline-first replikaci.
Vyberte si VPS balíček pro Apache CouchDB
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Apache CouchDB vytvořit
Apache CouchDB je open-source dokumentová databáze NoSQL, která ukládá data jako dokumenty JSON a zpřístupňuje každou operaci prostřednictvím čistého HTTP/REST API. Na rozdíl od většiny databází je CouchDB od základu víceprimární – každý uzel přijímá čtení a zápisy a změny proudí mezi uzly (a dokonce i klientskými prohlížeči) prostřednictvím inkrementální replikace, která přežije síťové partitiony a přerušované připojení.
Vlastní hostování CouchDB na vašem VPS vám poskytuje produkční databázi pro mobilní aplikace s prioritou offline režimu, edge nasazení a odolné webové služby bez cen za dokument nebo omezení spravovaných dodavatelem. Přibalená webová konzole Fauxton poskytuje plný administrativní přístup pro dotazy, nastavení replikace, správu uživatelů a úpravu návrhových dokumentů.
Hlavní funkce Apache CouchDB
Víceprimární replikace
Každý uzel přijímá zápisy a inkrementálně synchronizuje změny – ideální pro aktivně-aktivní klastry, okrajové uzly a mobilní synchronizaci s PouchDB nebo Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
Každá operace je standardní HTTP požadavek vracející JSON, díky čemuž je CouchDB použitelná z jakéhokoli jazyka nebo běhového prostředí bez nativního ovladače.
Administrátorské uživatelské rozhraní Fauxton
Webové rozhraní pro procházení databází, spouštění dotazů Mango, úpravu návrhových dokumentů a konfiguraci replikace.
Mango Query Language
Syntaxe dotazů JSON ve stylu MongoDB s deklarativními selektory a indexy – není třeba psát JavaScriptové pohledy pro běžná vyhledávání.
Návrh pouze pro havárie
Úložiště B-stromu s režimem pouze pro přidávání znamená, že CouchDB přežije náhlou ztrátu napájení bez poškození a okamžitě se obnoví po restartu.
Proč provozovat Apache CouchDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.