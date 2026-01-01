Implementujte Apache Doris jedním kliknutím.
Vysoce výkonná MPP analytická databáze pro reportování v reálném čase, ad-hoc SQL a jednotné datové sklady v petabajtovém měřítku.
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Co všechno můžete s produktem Apache Doris vytvořit
Apache Doris je moderní, analytická databáze MPP v reálném čase, používaná tisíci organizacemi, včetně JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan a ByteDance, k pohonu dashboardů, ad-hoc analýz a zákaznických analýz na stovkách terabajtů dat. Její vektorizovaný výkonný engine, sloupcové úložiště a optimalizátor založený na nákladech poskytují SQL dotazy v řádu milisekund napříč miliardami řádků při zachování kompatibility s protokolem MySQL, takže stávající BI nástroje a ovladače se připojují bez jakýchkoli změn.
Vlastní hostování Doris na vašem vlastním VPS udržuje latenci dotazů, zásady uchovávání dat a ingesční pipeline pod přímou kontrolou bez fakturace za dotaz nebo závislosti na dodavateli. Přibalený frontend obsahuje integrovanou webovou konzoli pro stav clusteru, profilování dotazů a průzkum SQL.
Hlavní funkce Apache Doris
SQL kompatibilní s MySQL
Podporuje protokol MySQL wire, takže se JDBC, ODBC, BI nástroje a stávající dashboardy připojí k Doris bez jakýchkoli změn kódu.
Vektorizované MPP jádro
Sloupcové úložiště s vektorizovaným prováděním a optimalizátorem založeným na nákladech poskytuje SQL s odezvou pod jednu sekundu napříč miliardami řádků.
Příjem v reálném čase
Stream Load, Routine Load z Kafka a konektory Flink/Spark vkládají nová data do dotazovatelných tabulek během několika sekund.
Federované lakehouse dotazy
Multi-Catalog čte zdroje Hive, Iceberg, Hudi, Paimon a JDBC přímo, takže můžete dotazovat data jezera, aniž byste je kopírovali.
Integrovaná webová konzole
Frontend poskytuje uživatelské rozhraní prohlížeče pro stav clusteru, spouštění SQL, kontrolu profilů dotazů a správu uživatelů a rolí.
Proč provozovat Apache Doris u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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