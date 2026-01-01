Implementujte Vault jedním kliknutím.
Platforma pro správu tajemství podle průmyslových standardů pro bezpečné ukládání, přístup a rotaci citlivých přihlašovacích údajů a certifikátů.
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Co všechno můžete s produktem Vault vytvořit
HashiCorp Vault je platforma pro správu citlivých údajů založená na identitě, která centralizuje kontrolu nad citlivými daty — API klíči, hesly k databázím, certifikáty a tokeny — napříč celou vaší infrastrukturou. Namísto rozptýlení přihlašovacích údajů napříč konfiguračními soubory a proměnnými prostředí poskytuje Vault jediný důvěryhodný zdroj s kompletním auditním záznamem každé události přístupu.
Vault podporuje dynamické citlivé údaje generované na vyžádání a automaticky zrušené po použití, což výrazně snižuje riziko odhalení uniklých nebo dlouhodobých přihlašovacích údajů. Vlastní instance Vaultu na VPS udržuje vaši infrastrukturu pro správu citlivých údajů zcela pod vaší kontrolou — žádný poskytovatel cloudu nemá přístup k vašim klíčům, auditním záznamům ani k aplikacím, které chrání.
Hlavní funkce Vault
Dynamická tajemství
Generujte krátkodobé přihlašovací údaje pro databáze a cloudové služby na vyžádání — automaticky zrušeny po uplynutí konfigurovatelné doby platnosti (TTL), čímž se eliminuje riziko úniku dlouhodobých tajemství.
Šifrování jako služba
Šifrujte a dešifrujte aplikační data prostřednictvím Vault API, aniž byste přímo spravovali kryptografické klíče, a udržujte tak citlivá data chráněná bez změn ve vaší úložné vrstvě.
Úplné protokolování auditu
Každé přečtení, zápis a smazání tajemství je zaznamenáno s úplnými detaily identity a časového razítka, poskytující neměnnou stopu pro audity shody a vyšetřování incidentů.
Více metod ověřování
Ověřte se pomocí tokenů, AppRole, GitHub, AWS IAM nebo účtů služeb Kubernetes a integrujte Vault do svých stávajících pipeline pro správu identit a nasazení.
Pronájem tajemství a TTLs
Tajné údaje jsou vydávány s hodnotami životnosti a mohou být programově obnoveny nebo zrušeny, což vám dává detailní kontrolu nad životním cyklem každého přihlašovacího údaje, který Vault spravuje.
Proč provozovat Vault u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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