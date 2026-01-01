Nasaďte Wiki.js jedním kliknutím.
Moderní open-source wiki platforma s WYSIWYG editací, fulltextovým vyhledáváním, správou verzí a podporou více typů ověřování.
Vyberte si VPS balíček pro Wiki.js
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Wiki.js vytvořit
Wiki.js je moderní, vlastně hostovaná wiki platforma postavená na Node.js a podporovaná PostgreSQL. Poskytuje vizuální WYSIWYG editor spolu s podporou Markdownu, fulltextovým vyhledáváním, historií verzí pro každou stránku a podrobnými zásadami řízení přístupu — díky čemuž je vhodná jak pro osobní znalostní báze, tak pro podnikovou dokumentaci.
Vlastní hostování Wiki.js na VPS udržuje dokumentaci soukromou a přístupnou bez předplatného SaaS. Integruje se s LDAP, OAuth, SAML a desítkami externích poskytovatelů ověřování, podporuje více než 40 jazyků rozhraní a nabízí modulární úložné backendy, včetně Gitu a cloudového objektového úložiště.
Hlavní funkce Wiki.js
Bohaté možnosti úprav
Pište ve vizuálním WYSIWYG editoru, v prostém Markdownu nebo v editoru AsciiDoc v závislosti na vašich preferencích a úrovni dovedností.
Plnotextové vyhledávání
Najděte jakýkoli obsah okamžitě napříč všemi wiki stránkami s rychlým a přesným fulltextovým indexováním poháněným backendem PostgreSQL.
Historie verzí
Každá úprava stránky je verzovaná, což vám umožňuje porovnávat změny v průběhu času a obnovit jakoukoli předchozí verzi obsahu.
Kontrola přístupu
Nastavte detailní oprávnění pro čtení a zápis pro každou stránku, skupinu nebo sekci, abyste mohli kontrolovat, kdo může prohlížet nebo upravovat jednotlivé části wiki.
Integrace víceúrovňového ověřování
Připojte se k LDAP, OAuth 2.0, SAML nebo k jednomu z desítek poskytovatelů sociálního přihlášení pro centralizované ověřování uživatelů.
Proč provozovat Wiki.js u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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