Instalace WordPress jedním kliknutím
Nejoblíbenější CMS na světě, které pohání více než 40 % všech webových stránek, s tisíci šablon a pluginů.
Vyberte si VPS balíček pro WordPress
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem WordPress vytvořit
WordPress je nejpopulárnější systém pro správu obsahu na světě, na kterém běží více než 40 % všech webových stránek na internetu. Poskytuje flexibilní publikační platformu pro blogy, firemní webové stránky, portfolia, e-shopy a další — s vizuálním editorem, systémem šablon a ekosystémem desítek tisíc pluginů.
Self-hosting WordPress na VPS vám dává úplnou kontrolu nad výkonem, zabezpečením a daty vašeho webu bez měsíčních poplatků za platformu. Tato šablona zahrnuje MySQL pro spolehlivé databázové úložiště a směrování přes předinstalovaný reverzní proxy server Traefik zajišťuje automatické HTTPS pro vaši doménu od prvního nasazení.
Hlavní funkce WordPress
Masivní ekosystém pluginů
Vyberte si z více než 60 000 bezplatných a prémiových pluginů pro přidání e-commerce, SEO, formulářů, kešování a jakékoli další funkcionality.
Knihovna šablon
Vybírejte z tisíců bezplatných a komerčních šablon a okamžitě změňte design svého webu, aniž byste se dotkli kódu.
Vizuální blokový editor
Vytvářejte stránky s blokovým editorem Gutenberg pomocí nástrojů pro rozvržení drag-and-drop, které nevyžadují žádné znalosti kódování.
Multisite podpora
Spravujte síť webů WordPress z jedné instalace, se sdílenými šablonami a pluginy pro všechny weby.
WooCommerce připraveno
Nainstalujte WooCommerce k přeměně WordPressu na plnohodnotný e-shop s produkty, pokladnou a platbami.
Proč provozovat WordPress u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.