Implementujte Otter Wiki jedním kliknutím.
Minimalistická self-hostovaná wiki s historií stránek zálohovanou Gitem, editací v Markdownu a kontrolou uživatelského přístupu v jediném kontejneru.
Vyberte si VPS balíček pro An Otter Wiki
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem An Otter Wiki vytvořit
Otter Wiki je lehká, samostatně hostovaná wiki, která ukládá všechny stránky v Git repozitáři a uživatelská data v SQLite — není vyžadována žádná samostatná databázová služba. Napsaná v Pythonu s čistým rozhraním Bootstrap, podporuje úpravy v Markdownu, přílohy souborů a kompletní historii revizí stránek podpořenou Git commity.
Samostatné hostování na vašem VPS udržuje veškerý obsah wiki pod vaší kontrolou, s podrobnými pravidly přístupu, která mohou omezit čtení a úpravy pouze na registrované nebo administrátorem schválené uživatele. Design s jedním kontejnerem znamená, že není potřeba nic zřizovat kromě pojmenovaného svazku a samotného kontejneru.
Hlavní funkce An Otter Wiki
Historie založená na Gitu
Každá úprava stránky je automaticky Git commit, což vám poskytuje kompletní historii revizí, kterou můžete procházet, porovnávat a vracet zpět prostřednictvím webového rozhraní.
Úpravy Markdownu
Pište a upravujte stránky v Markdownu s editorem s živým náhledem — žádný proprietární formát ani uzamčení do formátu rich-text.
Kontrola přístupu
Oprávnění ke čtení, zápisu a přílohám jsou konfigurována nezávisle pro anonymní návštěvníky, registrované uživatele a uživatele schválené správcem.
Přílohy
Nahrajte a vložte obrázky a soubory přímo do wiki stránek, které jsou uloženy vedle obsahu stránky v trvalém datovém svazku.
Správa uživatelů
Vestavěná registrace s volitelným potvrzením e-mailem a schvalovací procesy administrátorem poskytují plnou kontrolu nad tím, kdo může přispívat.
Proč provozovat An Otter Wiki u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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