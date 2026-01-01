Implementujte Apache JSPWiki instalací jedním kliknutím.
Vyspělý wiki systém založený na Javě s vestavěnou správou verzí, přílohami, pluginy a řízením přístupu s podporou JAAS.
Vyberte si VPS balíček pro Apache JSPWiki
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Apache JSPWiki vytvořit
Apache JSPWiki je na funkce bohatý wiki engine založený na Javě, udržovaný jako špičkový projekt Apache. Stránky jsou uloženy jako prosté textové soubory s kompletní historií verzí, zatímco přílohy, šablony stránek a rozsáhlá knihovna přibalených pluginů jej činí vhodným pro dokumentační centra, znalostní báze a intranetové kolaborační weby, kde stabilita a dlouhá životnost jsou důležitější než honba za trendy.
Vlastní hostování JSPWiki na vašem VPS vám poskytuje wiki s licencí Apache, která běží zcela na vašem vlastním kontejneru Tomcat, bez závislostí na SaaS, bez cen za uživatele a s autentizací založenou na JAAS, kterou můžete integrovat s vaším vlastním systémem identit. Vše od wiki stránek po přílohy se nachází na jediném trvalém svazku, což zjednodušuje zálohování a migrace.
Hlavní funkce Apache JSPWiki
Historie verzí stránky
Každá úprava je zachycena poskytovatelem VersioningFileProvider, takže můžete porovnávat revize a kdykoli vrátit zpět nechtěné změny.
Přílohy a média
Nahrajte obrázky, dokumenty a další soubory přímo na stránky s vestavěným poskytovatelem příloh, který vše ukládá na váš VPS svazek.
Řízení přístupu JAAS
Detailní oprávnění stránek a skupin jsou vynucována prostřednictvím služby Java Authentication and Authorization Service, s rozšiřitelnými backendy pro LDAP nebo vlastní domény.
Knihovna pluginů a šablon
Rozšiřte stránky pomocí přibalených pluginů pro tabulky obsahu, vyhledávání, RSS a dynamický obsah, nebo upravte vzhled wiki pomocí šablon stránek založených na JSP.
Syntaxe značkování Apache
Pište obsah v odlehčeném značkovacím jazyce JSPWiki s makry, interwiki odkazy a živým náhledem během úprav.
Proč provozovat Apache JSPWiki u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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