Sleva až 69 % na Apache JSPWiki

Implementujte Apache JSPWiki instalací jedním kliknutím.

Vyspělý wiki systém založený na Javě s vestavěnou správou verzí, přílohami, pluginy a řízením přístupu s podporou JAAS.

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Implementujte Apache JSPWiki instalací jedním kliknutím.

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443,99 
139,99  /měs.
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Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
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Prostor na NVMe disku: 200 GB
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66% sleva
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Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Apache JSPWiki vytvořit

Apache JSPWiki je na funkce bohatý wiki engine založený na Javě, udržovaný jako špičkový projekt Apache. Stránky jsou uloženy jako prosté textové soubory s kompletní historií verzí, zatímco přílohy, šablony stránek a rozsáhlá knihovna přibalených pluginů jej činí vhodným pro dokumentační centra, znalostní báze a intranetové kolaborační weby, kde stabilita a dlouhá životnost jsou důležitější než honba za trendy.

Vlastní hostování JSPWiki na vašem VPS vám poskytuje wiki s licencí Apache, která běží zcela na vašem vlastním kontejneru Tomcat, bez závislostí na SaaS, bez cen za uživatele a s autentizací založenou na JAAS, kterou můžete integrovat s vaším vlastním systémem identit. Vše od wiki stránek po přílohy se nachází na jediném trvalém svazku, což zjednodušuje zálohování a migrace.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Apache JSPWiki

Historie verzí stránky

Každá úprava je zachycena poskytovatelem VersioningFileProvider, takže můžete porovnávat revize a kdykoli vrátit zpět nechtěné změny.

Přílohy a média

Nahrajte obrázky, dokumenty a další soubory přímo na stránky s vestavěným poskytovatelem příloh, který vše ukládá na váš VPS svazek.

Řízení přístupu JAAS

Detailní oprávnění stránek a skupin jsou vynucována prostřednictvím služby Java Authentication and Authorization Service, s rozšiřitelnými backendy pro LDAP nebo vlastní domény.

Knihovna pluginů a šablon

Rozšiřte stránky pomocí přibalených pluginů pro tabulky obsahu, vyhledávání, RSS a dynamický obsah, nebo upravte vzhled wiki pomocí šablon stránek založených na JSP.

Syntaxe značkování Apache

Pište obsah v odlehčeném značkovacím jazyce JSPWiki s makry, interwiki odkazy a živým náhledem během úprav.

Proč provozovat Apache JSPWiki u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

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