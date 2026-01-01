Nasaďte Nextcloud instalací na jedno kliknutí.
Balík pro produktivitu s vlastním hostingem se synchronizací souborů, společnými úpravami, kalendářem a videohovory – vaše data, vaše infrastruktura.
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Co všechno můžete s produktem Nextcloud vytvořit
Nextcloud je komplexní open-source produktivní platforma, která nahrazuje Google Workspace a Dropbox synchronizací souborů, úpravami dokumentů v reálném čase, kalendářem, kontakty, videokonferencemi a mnoha dalšími funkcemi. S desktopovými a mobilními klienty pro každou platformu se bezproblémově integruje do každodenních pracovních postupů, přičemž všechna data zůstávají na vašem vlastním serveru.
Vlastní hostování Nextcloudu na vašem VPS eliminuje poplatky za předplatné na uživatele, odstraňuje omezení úložiště stanovená cloudovými poskytovateli a dává vám plnou kontrolu nad tím, kde se nacházejí citlivé soubory a komunikace — což je klíčové pro týmy s požadavky na dodržování předpisů nebo obavami o soukromí.
Hlavní funkce Nextcloud
Synchronizace a sdílení souborů
Synchronizujte soubory napříč všemi svými zařízeními pomocí desktopových a mobilních aplikací a sdílejte je s kolegy nebo klienty pomocí odkazů chráněných heslem a s omezenou platností.
Společné úpravy dokumentů
Upravujte dokumenty, tabulky a prezentace v reálném čase s integrací OnlyOffice nebo Collabora – není potřeba předplatné Microsoft 365.
Kalendář a Kontakty
Spravujte kalendáře a kontakty s plnou podporou CalDAV/CardDAV a nativní synchronizací s klienty iOS, Android, macOS a Windows.
Videohovory a Chat
Nextcloud Talk poskytuje kompletně šifrované videohovory a týmové zprávy přímo ve vaší instanci Nextcloud, bez nutnosti služeb třetích stran.
Ekosystém aplikací
Rozšiřte funkčnost s více než 300 aplikacemi z obchodu s aplikacemi Nextcloud, pokrývajícími vše od e-mailu po správu projektů a end-to-end šifrování.
Proč provozovat Nextcloud u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.