Implementujte Grafana Loki jedním kliknutím.
Horizontálně škálovatelný systém pro agregaci logů inspirovaný Prometheem, navržený pro nákladově efektivní indexování štítků namísto celého textu.
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Co všechno můžete s produktem Grafana Loki vytvořit
Grafana Loki je open-source systém pro agregaci logů vytvořený společností Grafana Labs, který k logům přistupuje podobně jako Prometheus — indexuje pouze malou sadu štítků metadat pro každý proud namísto celého obsahu logů, což dramaticky snižuje náklady na úložiště a provozní režii oproti tradičním databázím logů. Logy jsou vkládány agenty jako Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit nebo Vector a dotazovány pomocí LogQL.
Tato šablona sdružuje Loki s Grafanou předkonfigurovanou jako uživatelské rozhraní a předem zajistí Loki jako výchozí zdroj dat, takže logy jsou prohledávatelné v zobrazení Prozkoumat, jakmile se zásobník spustí. Vlastní hostování na VPS udržuje citlivé aplikační a auditní logy zcela ve vaší vlastní infrastruktuře, bez poplatků za příjem dat za GB.
Hlavní funkce Grafana Loki
Indexování založené na štítcích
Loki indexuje pouze hrstku metadatových štítků na jeden log stream namísto celého datového obsahu, čímž snižuje náklady na úložiště a paměť ve srovnání s enginy typu Elasticsearch.
Dotazovací jazyk LogQL
Prohledávejte logy pomocí syntaxe inspirované PromQL, která umožňuje filtrování, parsování a extrakci metrik, takže můžete vykreslit grafy chybovosti a latence přímo z řádků logů.
Integrované uživatelské rozhraní Grafana
Zahrnutá instance Grafana přichází s předkonfigurovaným Loki jako zdrojem dat, připravená pro zobrazení Prozkoumat, dashboardy a jednotné upozorňování od prvního dne.
Multi-agentní zavádění
Přijímá logy z Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash a jakéhokoli klienta, který komunikuje pomocí Loki push API, pro flexibilní sběr napříč vaším ekosystémem.
Sjednocená upozornění
Definujte pravidla upozornění založená na LogQL prostřednictvím Grafany a směrujte oznámení na Slack, PagerDuty, e-mail a webhooks společně s vašimi stávajícími metrickými výstrahami.
Souborové úložiště
Výchozí režim s jedním binárním souborem uchovává bloky dat a index TSDB na svazek Dockeru na disku, bez nutnosti externího úložiště objektů pro začátek.
Proč provozovat Grafana Loki u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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