Implementujte Uptime Kuma jedním kliknutím.
Krásné vlastní monitorování dostupnosti pro weby, API a služby se stavovými stránkami a vícekanálovými upozorněními.
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Co všechno můžete s produktem Uptime Kuma vytvořit
Uptime Kuma je samoobslužný monitorovací nástroj s propracovaným dashboardem v reálném čase pro sledování dostupnosti webových stránek, API, TCP portů, DNS záznamů, Docker kontejnerů a dalších. Kontroluje cíle v konfigurovatelných intervalech a odesílá upozornění v okamžiku, kdy něco přestane fungovat.
Vlastní hosting na VPS vám poskytuje nepřetržitý monitor, který běží neustále nezávisle na vašem lokálním počítači. Můžete vytvářet veřejné stavové stránky pro své služby, konfigurovat notifikační kanály včetně Telegramu, Discordu, Slacku, e-mailu a webhooků a sledovat historická procenta dostupnosti v průběhu času.
Hlavní funkce Uptime Kuma
Vícetypový monitoring
Monitorujte koncové body HTTP/HTTPS, porty TCP/UDP, vyhledávání DNS, kontejnery Docker a databáze z jediného řídicího panelu.
Veřejné stavové stránky
Vytvořte značkové veřejné stavové stránky pro komunikaci stavu služeb vašim zákazníkům, aniž byste odhalili interní detaily monitorování.
Rozšířená oznámení
Odesílejte upozornění na výpadky prostřednictvím Telegramu, Discordu, Slacku, e-mailu, PagerDuty, webhooků a více než 90 dalších notifikačních kanálů.
Historie dostupnosti
Sledujte historickou dostupnost pomocí grafů procentuální dostupnosti a grafů doby odezvy, abyste identifikovali trendy spolehlivosti.
Monitorování certifikátů
Monitorujte data vypršení platnosti SSL certifikátů a dostávejte upozornění, než certifikáty vyprší, abyste předešli neočekávaným selháním HTTPS.
Proč provozovat Uptime Kuma u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.