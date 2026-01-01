Implementujte Apache HertzBeat instalací jedním kliknutím.
Open-source bezagentní platforma pro pozorovatelnost v reálném čase pro monitorování serverů, databází a cloudových služeb.
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Co všechno můžete s produktem Apache HertzBeat vytvořit
Apache HertzBeat je komunitně řízená, bezagentní platforma pro pozorovatelnost, která monitoruje servery, databáze, middleware, cloudové služby a vlastní HTTP a JMX koncové body prostřednictvím konfigurovatelných šablon protokolů. Namísto instalace kolektorů na každý cíl dotazuje koncové body přes SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP a desítky dalších protokolů a poté vykresluje dashboardy, upozornění a stavové stránky z jednoho jednotného rozhraní.
Vlastní hostování HertzBeatu na vašem VPS udržuje monitorovací data, pravidla upozornění a cílové přihlašovací údaje uvnitř infrastruktury, kterou kontrolujete, bez cen za metriku nebo závislosti na dodavateli. Přibalený stack PostgreSQL a VictoriaMetrics ukládá konfiguraci a časové řady metrik lokálně, čímž je nasazení plně soběstačné od prvního dne.
Hlavní funkce Apache HertzBeat
Bezagentní monitorování
Dotazujte se serverů, databází a API přes SSH, SNMP, JDBC, JMX a HTTP bez instalace kolektorů na každém cílovém stroji.
Prahové upozornění
Nastavte pravidla upozornění s prahovými hodnotami založenými na výrazech a zasílejte oznámení na e-mail, Slack, Discord, Telegram, webhooks a poskytovatelům SMS.
Veřejné stavové stránky
Zveřejněte zákaznické stránky stavu, které hlásí dostupnost a incidenty pro vybrané monitorované služby, aniž byste odhalili interní dashboardy.
Vlastní protokoly
Přidejte nové typy monitorování psaním šablon aplikací YAML, aby bylo možné sledovat specializované systémy bez čekání na integrace dodavatelů.
Sdružené úložiště časových řad
Dodává se s VictoriaMetrics pro efektivní dlouhodobé ukládání metrik a PostgreSQL pro konfiguraci, čímž odpadá nutnost připojovat externí databáze.
Proč provozovat Apache HertzBeat u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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