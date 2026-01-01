Implementujte Apache Druid s instalací jedním kliknutím.
Databáze pro analýzu v reálném čase, navržená pro rychlé průřezové dotazy na streamovaných a historických datech událostí ve velkém měřítku.
Vyberte si VPS balíček pro Apache Druid
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Apache Druid vytvořit
Apache Druid je vysoce výkonná analytická databáze v reálném čase, speciálně navržená pro OLAP dotazy s odezvou pod jednu sekundu na událostmi řízená data. Původně vyvinutý v Metamarkets a nyní špičkový projekt Apache, Druid pohání analytiku pro uživatele, síťovou telemetrii, monitorování výkonu aplikací a clickstream dashboardy ve společnostech jako Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft a Walmart.
Vlastní hostování Druidu na vašem VPS vám poskytuje sloupcově orientovaný dotazovací engine optimalizovaný pro streamované ingestování z Kafka a Kinesis, filtrování časových řad a agregace s vysokou souběžností — bez poplatků za cloud za dotaz nebo závislosti na dodavateli. Vestavěná webová konzole zpracovává průzkum SQL, specifikace ingestování, správu datových zdrojů a stav clusteru z jediné záložky prohlížeče.
Hlavní funkce Apache Druid
Integrovaná webová konzole
Webové uživatelské rozhraní pro SQL dotazy, specifikace příjmu dat, správu zdrojů dat a monitorování stavu clusteru bez samostatného klienta.
Příjem v reálném čase
Streamujte události z Kafka, Kinesis nebo HTTP do dotazovatelných datových zdrojů během několika sekund, se zárukou doručení právě jednou.
Sloupcové úložiště časových řad
Sloupcově orientované úložiště s bitmapovými indexy a dělením podle času umožňuje podsekundové filtry a agregace na miliardách řádků.
Lambda architektura
Jednotná dotazovací vrstva nad streamovanými a dávkovými datovými zdroji umožňuje dashboardům transparentně slučovat události v reálném čase s historickým kontextem.
SQL a nativní dotazy
Standardní ANSI SQL plus nativní dotazovací API založené na JSON poskytují analytikům a aplikacím flexibilní přístup ke stejným datovým zdrojům.
Proč provozovat Apache Druid u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.