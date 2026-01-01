Implementujte Alerta jedním kliknutím.
Open-source platforma pro správu upozornění, která konsoliduje monitorovací upozornění z jakéhokoli zdroje do jednoho dashboardu v reálném čase.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Alerta vytvořit
Alerta je open-source platforma pro správu a konsolidaci upozornění, která shromažďuje upozornění z Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch a desítek dalších monitorovacích nástrojů do jediné webové konzole v reálném čase. Díky deduplikaci a korelaci příchozích upozornění Alerta eliminuje „bouře“ upozornění a poskytuje týmům v pohotovosti jasný přehled o tom, co se skutečně děje a co je nejdůležitější.
Vlastní hostování Alerty na VPS dává vašemu operačnímu týmu plnou kontrolu nad infrastrukturou upozornění, zásadami uchovávání dat a ověřováním — aniž byste odesílali monitorovací data službě třetí strany. Vestavěná podpora multi-tenancy znamená, že jedna instance Alerty může současně obsluhovat více týmů nebo klientských prostředí.
Hlavní funkce Alerta
Vícezdrojový příjem
Přijímat upozornění z Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch a dalších prostřednictvím jediného REST API bez nutnosti překonfigurovat váš monitorovací systém.
Deduplikace upozornění
Automaticky deduplikuje a koreluje opakované výstrahy, takže pohotovostní inženýři vidí jednu akční položku namísto stovek identických oznámení.
Okna údržby
Definujte období blokování podle služby, prostředí nebo značky, abyste potlačili očekávaná upozornění během plánované údržby, aniž byste deaktivovali monitory.
Víceklientství
Obsluhujte více týmů nebo klientských prostředí z jedné instance Alerta pomocí zákaznických zobrazení a omezených API klíčů.
Flexibilní autentizace
Ověřte se pomocí Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 nebo Azure AD – není vyžadován žádný poskytovatel identity třetí strany.
Proč provozovat Alerta u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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